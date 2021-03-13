1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li başkan: Bakanımız aradı, 'Hakkınızı helal edin' dedi

CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel, evine düzenlenen baskın sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerini arayarak üzüntüsünü ifade ettiğini anlattı. İncel, "Benimle ve eşimle görüşerek 'hakkınızı helal edin' dedi" ifadesini kullandı.
 13 Mart 2021 22:35
+Aa- Yazdır
CHP'li başkan: Bakanımız aradı, 'Hakkınızı helal edin' dedi

CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel, evine düzenlenen baskın sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerini aradığını söyledi.

İncel, Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'a yaptığı açıklamada

"Yaşanan olayın duyulması sonrasında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beni telefonla arayarak üzüntülerini dile getirdi. Benimle ve eşimle görüşerek 'hakkınızı helal edin' dedi. Olayla ilgili tahkikat başlatılacağını ve takipçisi olacağını söyledi. Çok mutlu oldum, kendisine teşekkür ediyorum"

ifadesini kullandı.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te 830 polisle uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
13 Mart 2021 23:14		 Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı
13 Mart 2021 22:39
Abdülhamid'in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubu
13 Mart 2021 21:49		 İletişim Başkanı Altun: Yasakçı zihniyet iş başında
13 Mart 2021 21:39
CHP'nin tanıttığı 'fakir' kadın viskici çıktı
13 Mart 2021 21:18		 İBB Meclisi'nde 'bedava süt' tartışması
13 Mart 2021 20:44
Pakdemirli'den sütte sınıflandırmayla ilgili değerlendirme
13 Mart 2021 20:05		 Gaziantep Valiliğinden 'usulsüz ihale' iddiasına yalanlama
13 Mart 2021 20:02
MHP'nin reklam filmi, sosyal medyada paylaşıldı
13 Mart 2021 19:55		 İBB'den personeline zorunlu LGBT eğitimi
13 Mart 2021 19:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:14 - Gaziantep'te 830 polisle uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı22:56 - Belediye Başkanı'nın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü22:44 - İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı22:39 - Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı22:35 - CHP'li başkan: Bakanımız aradı, 'Hakkınızı helal edin' dedi22:29 - Kredi kartı uyarısı: Uyuşturucu bağımlılığına benziyor
21:59 - Kazı sırasında belediye işçisinin üzerine otomobil düştü21:55 - Koronavirüs renk haritası değişebilir! İl il uyardı21:52 - Tam 600 yıllık! Tarihi kiliseye 6 yıldır alıcı çıkmıyor21:49 - Abdülhamid'in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubu21:39 - İletişim Başkanı Altun: Yasakçı zihniyet iş başında21:18 - CHP'nin tanıttığı 'fakir' kadın viskici çıktı
21:12 - AKINCI PT-2, Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı21:09 - Galatasaray 2 maç sonra 3 puan aldı21:08 - Bursa'daki trafik kazasına yol açan tırın sürücüsü tutuklandı20:55 - İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Akın ettiler20:49 - Müşteriye 'Salak' diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu
20:44 - İBB Meclisi'nde 'bedava süt' tartışması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren eski muhtarın ifadesi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti
4 kişinin öldüğü TIR faciasındaki şoför: Çarpmaya engel olamadım
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı
Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi
Vaka sayısı 15 bini geçti
PTT'nin hizmetiyle araç satışlarında dolandırıcılık önleniyor
Koronavirüs renk haritası değişebilir! İl il uyardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koma 2
zira 1
boğaz turu 2
masumlar apartmanı 1
adem elması 2
unutma beni 1
zehir zemberek 2
Kapı tokmağı 1
memurlar net forumdaki nickinle sözlükte yazar olmanın zararları 1
pcr testi 1
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam