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Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da rahatsızlandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Şahin'in yapılan kontrolünde tansiyonunun yükseldiği belirlendi.
 13 Mart 2021 22:39
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Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı

Karayoluyla Başkent'ten İstanbul'a giden Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da rahatsızlandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Şahin'in yapılan kontrolünde tansiyonunun yükseldiği belirlendi.

Durumdan haberdar olan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya'da hastaneye geldi.

TABURCU EDİLDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul'a giderken yolda rahatsızlanması üzerine Sakarya'da hastanede bir süre müşahede altında tutuldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'a seyir halindeyken yolda rahatsızlanan Şahin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Şahin, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten ve bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Vali Şahin, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ciddi bir sağlık sorununun olmadığını, yediği bir şeylerin dokunmuş olabileceğini söyledi.

"İhtiyaten yoldan geçerken hastaneye uğradım." diyen Şahin, "Sağ olsun Başhekim, hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız yakından ilgilendiler. Kontroller ve tansiyon ölçümü yapıldı, tekrar yolumuza devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımıza, Emniyet Müdürü'müze, Sayın Vali'mize ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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