1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı

Kentte, toplu ulaşım araçlarına binişlerde ve tüm kamu kurumları ile birçok sosyal ve ticari mekana girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu kılındı
 13 Mart 2021 22:44
+Aa- Yazdır
İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek riskli" grupta yer alan İzmir'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce il Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınması esnasında, şehir içi toplu ulaşım araçlarına binişlerde, yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1,B2,D1,D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, mahalle ve semt pazarlarına, tüm konaklama tesislerine, Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren iş yerleri ile tüm kamu ve özel bankalara, alışveriş merkezlerine, yeme, içme yerlerine (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) girişlerde HES kodu kontrollerinin zorunlu olarak yapılmasının karara bağlandığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla getirilen HES kodu kontrollerinin ilgili kurum ve işletmelere girişlerde ve ilgili işlemlerde uygulanması zorunluluğunun devamına karar verildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, masaj salonu, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlara girişlerde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan kişiler ve ziyaretçiler için HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine karar verildi."

Açıklamada, ayrıca sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zonguldak'ta ekmek yeniden 1,5 liradan satışa sunuldu
13 Mart 2021 16:02		 PTT'nin hizmetiyle araç satışlarında dolandırıcılık önleniyor
13 Mart 2021 15:53
Hava Kuvvetleri yerli ürünlerle yere 'sağlam' basacak
13 Mart 2021 15:51		 Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 74'ü tamamlandı
13 Mart 2021 15:47
Bakan Kasapoğlu: 1 milyondan fazla insana yüzme öğrettik
13 Mart 2021 14:07		 Esnaf, destek başvurusuna 'kek tarifi', 'laboratuvar sonucu' yükleyince yararlanamadı
13 Mart 2021 10:55
HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
13 Mart 2021 09:22		 Güvenli ödemeye rağbet olmadı
13 Mart 2021 08:35
Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
12 Mart 2021 22:40		 Vaka sayıları 15 bin sınırında
12 Mart 2021 21:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:14 - Gaziantep'te 830 polisle uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı22:56 - Belediye Başkanı'nın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü22:44 - İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı22:39 - Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı22:35 - CHP'li başkan: Bakanımız aradı, 'Hakkınızı helal edin' dedi22:29 - Kredi kartı uyarısı: Uyuşturucu bağımlılığına benziyor
21:59 - Kazı sırasında belediye işçisinin üzerine otomobil düştü21:55 - Koronavirüs renk haritası değişebilir! İl il uyardı21:52 - Tam 600 yıllık! Tarihi kiliseye 6 yıldır alıcı çıkmıyor21:49 - Abdülhamid'in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubu21:39 - İletişim Başkanı Altun: Yasakçı zihniyet iş başında21:18 - CHP'nin tanıttığı 'fakir' kadın viskici çıktı
21:12 - AKINCI PT-2, Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı21:09 - Galatasaray 2 maç sonra 3 puan aldı21:08 - Bursa'daki trafik kazasına yol açan tırın sürücüsü tutuklandı20:55 - İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Akın ettiler20:49 - Müşteriye 'Salak' diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu
20:44 - İBB Meclisi'nde 'bedava süt' tartışması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren eski muhtarın ifadesi ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Haftasonu tamamen kapanabilir!
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi hayatını kaybetti
4 kişinin öldüğü TIR faciasındaki şoför: Çarpmaya engel olamadım
Abdülhamid'in torunu için Bakanlık devreye girdi
Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı
Prof. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi
Vaka sayısı 15 bini geçti
PTT'nin hizmetiyle araç satışlarında dolandırıcılık önleniyor
Koronavirüs renk haritası değişebilir! İl il uyardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
keza 1
parafin 2
vay başına 2
kendini kötü hissetmek 1
havanın psikolojiye etkisi 4
Bugün olanlar 2
yaratık 1
yoksulluk prodüksiyonu 1
mutasyon 2
atalarımız ne demiş 5
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam