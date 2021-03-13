Belediye Başkanı'nın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü
|13 Mart 2021 22:56
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Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın da oturduğu Güzelyurt Mahallesi 212.Sokak Öztan Sitesine ait istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesinin ardından park halinde bulunan 3 otomobil çöken duvarın altında kalırken apartman sakinlerinde büyük panik oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edilirken çöken duvarın altında kalan otomobillerin içerisinde kimsenin bulunmaması sevindirdi.
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve apartman sakinleri olay yerinde inceleme yapan ekiplerden bilgiler alırken Belediye Başkanı Savran burada yaptığı açıklamada, "Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. 3 araç hasra görmüş durumda. Çöken duvarı sabah kaldırmayı planladık. Yani maddi hasar dışında bir sıkıntı yok. Bununla geçmiş olsun. Şuan neden duvarın çöktüğü belli değil. Tespit etmeye çalışacağız. Şuanda konuşmak için erken" dedi.
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