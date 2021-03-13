Yarım bıraktığı doktorluk hayalini Türkiye'de gerçekleştirdi

Suriyeli İbrahim Şaban, tıp eğitimine devam ederken ülkesinde çıkan iç savaş nedeniyle geldiği Türkiye'de doktorluk hayaline kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Halep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken Suriye'de çıkan iş savaş nedeniyle eğitimi yarıda kalan Şaban, öğrenimine devam edebilmek umuduyla 2013'te Türkiye'ye geldi.

Şaban, 2014'te İstanbul'da Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na girerek Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Geçen yıl okuldan mezun olan Şaban, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Kampüsü Acil Servisi'nde hastalara hizmet veriyor.

"Türkiye'nin misafirperverliğini tüm dünya biliyor"

Doktor İbrahim Şaban, AA muhabirine, Türkiye'nin misafirperverliğini tüm dünyanın bilindiğini, insanların sıcakkanlı ve yardımsever olduğunu söyledi.

Şaban, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin sığınmacılara kucak açması bu milletin insani, merhametli tarafını gösteriyor. Muhtaç ya da zor durumdaki birine yardımcı olmak, yardım edebilmek çok insani bir şey. Bunu gerçekten dünyanın her yerinde bulamazsınız. Dünyadaki ırkçılık olaylarını görüyoruz. Başkalarını kabul edemiyorlar maalesef. Orta Doğu coğrafyasında biraz daha insanlar birbirlerini kabul ediyor, birbirlerini seviyorlar, muhtaç olanlara yardım ediyorlar. Bunun en büyük örneği Türkiye'nin bu kadar sığınmacıya yardım etmesi ve elinden geleni yapabilmesidir."

"Tüm yollar kapalıyken Türkiye'ye gelebildim ve hayalimi gerçekleştirebildim"

İnsanın ırkına, dinine ve mezhebine bakmadan hizmet edeceklerine yemin ettiklerini anlatan Şaban, "Türk, Avrupalı, Arap fark etmeksizin sağlık sıkıntısı olan herkese yardımcı olmak bizim görevimiz. Türkiye'de bunu yapmak beni daha fazla mutlu ediyor çünkü doktor olmama yardımcı olan ülke Türkiye. O zamanlar tüm yollar kapalıyken Türkiye'ye gelebildim ve hayalimi gerçekleştirebildim. O yüzden Türk halkının sağlık konusunda yardım etmek mutluluk verici, bunu yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Kovid-19 servisinin zorluklarına değinen Şaban, "Bu işi yapmazsak insanlar iyileşemeyecek, bu işi yapmak zorundayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Halktan ricamız, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları. Sonuçta bu pandemi bitecek, bu kadar sabrettik, biraz daha sabredelim. Kurallara uyalım inşallah kısa sürede kurtuluruz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Şaban, Sakarya'ya ilk geldiğinde Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ile Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından karşılandığını ve kendisine her türlü konuda yardımcı olunduğunu sözlerine ekledi.