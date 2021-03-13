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Aydın-Denizli Otoyolu projesinde çalışmalar devam ediyor

Ege'nin önemli projeleri arasında yer alan 163 kilometrelik Denizli-Aydın otoyolunda şantiye kurulumu ile birlikte başlayan çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Genel Müdürlüğü, otoyol projesinin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması, işletme ve devrini kapsayan çalışmada "yapım dönemi müşavirlik hizmeti" için ihale 29 Mart 2021 günü gerçekleştirilecek.
 13 Mart 2021 23:33
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Aydın-Denizli Otoyolu projesinde çalışmalar devam ediyor

Denizli-Aydın otoyolunun temeli 16 Kasım 2020 Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile beraberindekiler tarafından atılmıştı. Ege Bölgesi'nin 163 kilometrelik en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak projenin ana ayaklarından birisi konumunda bulunan Denizli şantiyesi kurulumu ile birlikte çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Aynı zamanda bağlantı yollarının çalışmaları sürerken, otoyol projesinin 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. İzmir'den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak olan otoyolun Ege'nin ve Akdeniz'in turizmini güçlendirmesi bekleniyor. Proje kapsamında İzmir-Antalya arasının 7 saatten 3 saate ineceği belirtildi.

Aydın - Denizli Otoyol Projesinin yeni açılan ihalesi Ankara'da gerçekleştirilecek

Aydın-Denizli Otoyolu Projesinin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi "yapım dönemi müşavirlik hizmeti" için ihale açılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ihale dosyası satış bedelinin 10 bin lira olduğu, geçici teminat tutarının ise 1 milyon lira olarak belirlendiği ihale, 29 Mart 2021 günü saat 14.30'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Teklifler, ihale günü saat 14.00'e kadar teslim edilebilecek

Otoyolun gerçekleştirilecek olan ihalesi, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre gerçekleştirilecek. İhale dosyasını istekliler genel müdürlükte ücretsiz olarak görebilecek. Teklifler ise en erken ihale tarihinden 7 gün önce başlamak üzere, ihale günü saat 14.00'e kadar elden ya da posta yoluyla teslim edilebileceği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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