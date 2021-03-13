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Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü önce yayaya çarptı ardından elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.
 13 Mart 2021 23:34
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Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti

Kaza, Amasya'nın Suluova ilçesinde öğle saatlerinde Bireylül Mahallesi Atatürk Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi yönüne ilerlemekte olan Tanju Ö. yönetimindeki 05 ABH 647 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan emekli öğretmen Ahmet Akdağ'a çarptı. Kaza yapan araç daha sonra ise elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan emekli öğretmen Ahmet Akdağ'ı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan emekli öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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