Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü önce yayaya çarptı ardından elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.
|13 Mart 2021 23:34
|+Aa- Yazdır
Kaza, Amasya'nın Suluova ilçesinde öğle saatlerinde Bireylül Mahallesi Atatürk Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi yönüne ilerlemekte olan Tanju Ö. yönetimindeki 05 ABH 647 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan emekli öğretmen Ahmet Akdağ'a çarptı. Kaza yapan araç daha sonra ise elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan emekli öğretmen Ahmet Akdağ'ı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan emekli öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Beyoğlu'nda, bir kadın bekçilere biber gazı sıktı
14 Mart 2021 00:29
|Sağlık çalışanı feci kazada hayatını kaybetti
13 Mart 2021 23:48
|Kazı sırasında belediye işçisinin üzerine otomobil düştü
13 Mart 2021 21:59
|Ünlü sunucu'ya 6 buçuk milyon dolarlık miras tuzağı!
13 Mart 2021 20:00
|Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan kişi hemşire çıktı
13 Mart 2021 14:59
|Şanlıurfa'da nefes borusuna elma parçası kaçan çocuk öldü
13 Mart 2021 14:58
|Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni yakalandı
13 Mart 2021 14:35
|2 öğrenciyi öldüren zanlının eşi ve çocuğu güvenlik gerekçesiyle başka eve götürüldü
13 Mart 2021 13:22
|Külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştiren 11 şüpheli tutuklandı
13 Mart 2021 13:07
|Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
13 Mart 2021 13:00