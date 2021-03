İstanbul Üniversitesi: O personel hakkında suç uydurmaktan soruşturma yapılıyor

Sözcü gazetesi yazarı Sultan Uçar, dün kaleme aldığı köşe yazısında İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilere sakakat yedirildiğini ve et hırsızlığı yaşandığını öne sürdü.

Söz konusu habere ilişkin açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, söz konusu ifadelerin asılsız olduğunu ve içeriğin yayından kaldırılmasını istedi.

Rektörlükten Sözcü'ye gönderilen tekzip metninde, "Gazetenizin 12.03.2021 tarihli nüshasında ve internet sayfasında yayınlanan "İstanbul Üniversitesi'nde sakatat skandalı" başlıklı haberiniz asılsızdır ve iftira niteliği taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

"İftiralarla yıpratılmaya çalışılıyor"

İstanbul Üniversitesi'nin ülkenin en saygın kurumlarından biri olduğunun belirtildiği açıklamada, "İstanbul Üniversitesi'nin herhangi bir dayanaktan yoksun, yalnızca bir personelin kendi çalıştığı kurumun itibarını da umursamaksızın, kişisel garez ve iyi niyetten yoksun olarak yaptığı başvuruları kanıt olarak kabul eden iftiralarla yıpratılmaya çalışılması çok üzücüdür." denildi.

"Et hırsızlığı yaşanmadı"

Sayıştay denetçileri tarafından tespit edilen herhangi bir et hırsızlığı olmadığının da vurgulandığı açıklama, "Söz konusu olay araştırılmış 21.10.2015 tarihinde yemekhaneye taşeron firma tarafından gizlice beyaz et sokulduğunun tespit edilerek imha edilmiş ve firma hakkında da cezai işlem uygulanmıştır. Adı geçen personelin sosyal medya üzerinden SKS Daire Başkanlığı personeline yönelik, suç uydurma, hakaret ve iftiralarının devam etmesi üzerine bu personel tarafından yapılan şikayetlere istinaden Rektörlüğümüzce açılmış soruşturma sürmektedir." ifadeleriyle son buldu.