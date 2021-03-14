İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı
Antalya'nın Finike ilçesinde imam eşinin çarşafla derse girdiği fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya ilişkin soruşturma açtı.
|14 Mart 2021 00:45
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Finike ilçe merkezine uzak mahallelerde daha önce taşımalı eğitim uygulanırken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, pandemi nedeniyle buralardaki okulların açılmasına karar verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yüz yüze eğitimin verildiği kırsal Arifköyü, Yeşilköy, Gökbük ve Yazır mahallelerindeki okullardan ikisinde imam, ikisinde de eşlerini ders vermek için görevlendirdi. Bir imam eşinin çarşafla derse girdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca eleştirilere neden oldu.
Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturma açarken, bu kapsamda da bir müfettiş görevlendirildiği belirtildi.
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