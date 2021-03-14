1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde imam eşinin çarşafla derse girdiği fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya ilişkin soruşturma açtı.
 14 Mart 2021 00:45
+Aa- Yazdır
İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

Finike ilçe merkezine uzak mahallelerde daha önce taşımalı eğitim uygulanırken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, pandemi nedeniyle buralardaki okulların açılmasına karar verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yüz yüze eğitimin verildiği kırsal Arifköyü, Yeşilköy, Gökbük ve Yazır mahallelerindeki okullardan ikisinde imam, ikisinde de eşlerini ders vermek için görevlendirdi. Bir imam eşinin çarşafla derse girdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca eleştirilere neden oldu.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturma açarken, bu kapsamda da bir müfettiş görevlendirildiği belirtildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı
13 Mart 2021 22:44		 Zonguldak'ta ekmek yeniden 1,5 liradan satışa sunuldu
13 Mart 2021 16:02
PTT'nin hizmetiyle araç satışlarında dolandırıcılık önleniyor
13 Mart 2021 15:53		 Hava Kuvvetleri yerli ürünlerle yere 'sağlam' basacak
13 Mart 2021 15:51
Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 74'ü tamamlandı
13 Mart 2021 15:47		 Bakan Kasapoğlu: 1 milyondan fazla insana yüzme öğrettik
13 Mart 2021 14:07
Esnaf, destek başvurusuna 'kek tarifi', 'laboratuvar sonucu' yükleyince yararlanamadı
13 Mart 2021 10:55		 HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
13 Mart 2021 09:22
Güvenli ödemeye rağbet olmadı
13 Mart 2021 08:35		 Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
12 Mart 2021 22:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:45 - İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı00:35 - İstanbul Üniversitesi: O personel hakkında suç uydurmaktan soruşturma yapılıyor00:29 - Beyoğlu'nda, bir kadın bekçilere biber gazı sıktı00:24 - Yargıdan Soyer, Yavaş ve İmamoğlu'na kötü haber!00:20 - 5 Avrupa Birliği ülkesi toplantı talep etti: Aşılar adil dağıtılmıyor00:07 - Öğretmene soruşturma açılmada bir aylık süre 3 gün geçirildi. Ceza iptal olur mu
00:01 - 14 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Teşkilat Dizisi 2.Bölüm23:48 - Sağlık çalışanı feci kazada hayatını kaybetti23:35 - Mezun olduğu okulda müdür oldu, gitarıyla konser verdi23:34 - Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti23:33 - Aydın-Denizli Otoyolu projesinde çalışmalar devam ediyor
23:30 - Yarım bıraktığı doktorluk hayalini Türkiye'de gerçekleştirdi23:14 - Gaziantep'te 830 polisle uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı22:56 - Belediye Başkanı'nın oturduğu apartmanın istinat duvarı çöktü22:44 - İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı22:39 - Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı
22:35 - CHP'li başkan: Bakanımız aradı, 'Hakkınızı helal edin' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yargıdan Soyer, Yavaş ve İmamoğlu'na kötü haber!
İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı
Öğretmene soruşturma açılmada bir aylık süre 3 gün geçirildi. Ceza iptal olur mu
İstanbul Üniversitesi: O personel hakkında suç uydurmaktan soruşturma yapılıyor
Teşkilat Dizisi 2.Bölüm
Beyoğlu'nda, bir kadın bekçilere biber gazı sıktı
14 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
5 Avrupa Birliği ülkesi toplantı talep etti: Aşılar adil dağıtılmıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kağıt 2
üç beyaz 2
dut 2
adem elması 2
unutma beni 1
turşuda sirke-limon ikilemi 2
eşek 1
yırtık rahibe 2
kisb ü kar 1
kendini kötü hissetmek 1
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam