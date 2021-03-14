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Kız arkadaşını tüfekle öldüren zanlı ile ona yardım eden şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, kız arkadaşını tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli ile ona yardımda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.
 14 Mart 2021 06:28
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Kız arkadaşını tüfekle öldüren zanlı ile ona yardım eden şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, tartıştığı kız arkadaşı Bensu Narlı'yı (23) tüfekle vurup öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Serhat K. ile ona yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen E.D'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Milas Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Milas ilçesindeki Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak'ta, 12 Mart'ta, evin çalan kapısını açan Bensu Narlı, erkek arkadaşı Serhat K. tarafından göğsünden tüfekle vurulmuş, genç kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Şüpheli ile ona yardım ettiği ileri sürülen E.D. polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmıştı. Bensu Narlı'nın cenazesi ise dün, Güllük Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedilmişti.

Katil zanlısı Serhat K'nin, polisteki ilk ifadesinde, "Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Beni istememesini hazmedemedim. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Tüfekle vurdum. Çok pişmanım." dediği öğrenilmişti.
Anadolu Ajansı
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