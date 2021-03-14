Pul oyunu bozuldu, Meclis ödemeyecek
|14 Mart 2021 07:30
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, bazı milletvekillerinin cezaevlerindeki örgüt üyelerine yüklü miktarda pul aldıklarını açıklamasından sonra, Meclis'te yeni bir pul skandalı daha ortaya çıktı. PTT'nin kişiye özel pul uygulamasından yararlanarak Meclis bütçesinden kişisel pul bastıran milletvekillerinin giderleri Meclis Başkanı Şentop'un talimatıyla ödenmedi.
ŞENTOP'TAN GERİ DÖNDÜ
HDP'li bazı milletvekillerinin Meclis bütçesinden aldıkları pulları cezaevindeki örgüt üyelerine verdiklerinin ortaya çıkmasından sonra, TBMM yönetimi bu konuda bir inceleme başlatmıştı. Edinilen bilgilere göre bu inceleme sırasında, PTT'nin kişiye özel pul uygulamasından yararlanarak Meclis bütçesinden kişisel pul bastıran milletvekillerinin giderlerinin de Meclis tarafından ödendiği belirlendi. Milletvekilleri bu uygulamayla kendi fotoğraflarının veya belirledikleri başka bir sembolün yer aldığı kişiye özel pul bastırabiliyor. Son olarak, tecavüz suçlamasıyla yargılanan Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in 54 bin liralık kişiye özel pul gideri Şentop'tan döndü. HDP'li bir başka milletvekilinin de 600 bin liralık pul bastırdığı, ancak bu paranın TBMM bütçesinden ödenip ödenmediğinin henüz belirlenmediği, buna yönelik Meclis yönetiminin araştırma yaptığı belirtildi.
PARAYI BİZZAT VERECEKLER
Şentop'un talimatı ile bundan sonra kişiye özel bastırılan bu pulların parasının, bizzat milletvekili tarafından kullanılması şartı ile TBMM bütçesinden ödenmesine karar verildi. TBMM kaynakları, "Çok fazla maliyet çıkıyor bu konuda. Örneğin 2018'ten itibaren pul gideri 700 bin lira iken bu rakam bugün 3 milyon liraya ulaşmış. Bunun önüne geçeceğiz. Pulu bastırıyor ama kendisi kullanmıyorsa bunların parası ödenmeyecek" dedi.
YÜCEL KAYAOĞLU
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