1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci el araç satışında dolandırıcılığa PTT önlemi

PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması veya düşürülmesi sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten 4 milyonu aşkın kişi yararlandı.
 14 Mart 2021 07:47
+Aa- Yazdır
İkinci el araç satışında dolandırıcılığa PTT önlemi

Milliyet'te yer alan habere göre; Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 2017 yılında "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı. Protokol kapsamında PTT AŞ tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça rastlanılan kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi konusundaki mağduriyetler engellendi.

Güvenilir ve doğru

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce, PTT AŞ ile paylaşılan verilere kurumun platformlarına plaka veya şasi numarası girilerek bakılabiliyor. Hizmet, araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlıyor.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine www.pttavm.com, HGS Mobil Uygulama, PTT Bank İnternet Bankacılığı ve PTT Bank Mobil Uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.

'Şikayet arttı'

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, son zamanlarda ikinci el araç satışlarına ilişkin vatandaşların yaşadıkları mağduriyetlerin basına yansıdığını belirterek, hem kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi hem de hasarlı araçların satışına ilişkin şikayetlerin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Geçen yıl 2.1 milyon kişinin sundukları hizmeti kullandığını ifade eden Gülten, "Vatandaşlarımız, şirketimizin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresini öğrenebilirler. Böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebilirler" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PTT'nin hizmetiyle ikinci el araç satışlarında dolandırıcılık önleniyor
13 Mart 2021 11:35		 İkinci el online otoda en çok bu markalar tercih edildi
11 Mart 2021 21:00
'Sıfır otoda cip krizi... İkinci el piyasasında fiyatlar yükselecek'
11 Mart 2021 08:07		 İkinci el online otoda düşen fiyatlar şubatta satışları artırdı
10 Mart 2021 11:24
Sıfır aldığı lüks cip ikinci gün yolda kaldı
10 Mart 2021 10:15		 Sıfır otomobil alacaklar dikkat: En ucuzu 121 bin lira
09 Mart 2021 14:44
TOGG CEO'su: Salgın iş birliği yapma şeklimizi değiştirdi
08 Mart 2021 22:17		 Araba markalarının Mart ayı kampanyaları belli oldu
08 Mart 2021 10:53
Ankara'da drift partisinde kullanılan 26 araç trafikten men edildi
08 Mart 2021 07:51		 Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı
07 Mart 2021 11:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı10:07 - THY'den Türkiye'ye uçuşu bulunan yolculara, 'Türkiye'ye Giriş Formu' uyarısı09:56 - Ailelere 'TikTok' uyarısı: Çocukların 'dijital ayak izi'ni takip edin09:50 - OHAL raporu: Başka bankadan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdılar09:45 - Parmakları ısırılan Acil Tıp Teknisyeni Büşranur: Ucuz atlattım09:40 - Koronavirüslü anne adaylarının erken doğum riski fazla
09:31 - 'Boşandım' diye davul zurna çaldırdı, şimdi de uzaklaştırma kararı aldırdı09:13 - Bu da Çin işi vurgun: Çin'den gelip dolandırdılar09:00 - Mobbing'e 10 bin lira tazminat 'zenginleşme nedeni' sayıldı08:52 - Eğitim aşkıyla gittiği köyün eniştesi oldu08:45 - Kırmızı listedeki kentte dolan 2 mezarlık defne kapatıldı08:40 - Tıp Bayramı'nda sağlıkçılardan mesaj: Emeklerimiz boşa gitmesin
08:32 - Ankara Büyükşehir'de zimmet skandalı! 1 milyon liralık vurgun08:25 - Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı verdi08:18 - Kripto paralarda hareket hızlandı08:10 - İşte vergide yeni dönemin ayrıntıları08:02 - MHP, 'HDP kapatılsın' dosyasını tamamladı
07:55 - Kadın sağlık çalışanları evle iş arasında sıkıştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yargıdan Soyer, Yavaş ve İmamoğlu'na kötü haber!
İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı
Öğretmene soruşturma açılmada bir aylık süre 3 gün geçirildi. Ceza iptal olur mu
Ankara Büyükşehir'de zimmet skandalı! 1 milyon liralık vurgun
Eğitim aşkıyla gittiği köyün eniştesi oldu
Kamuda birden fazla maaş alanların durumu yeniden değerlendirilecek
Normalleşmede tamam mı devam mı
Kırmızı listedeki kentte dolan 2 mezarlık defne kapatıldı
İşte vergide yeni dönemin ayrıntıları
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Sağanak yağış bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaş 35 yolun yarısı 1
sözlükte 10.000 entry ye ulaşmak 1
kırılma anı 1
trafikte sağdan geçmek 1
karnıyarık 1
kendini kötü hissetmek 1
zira 1
kisb ü kar 1
pcr testi 1
tükenmez 1
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam