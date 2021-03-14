1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için gazetelerde bir taziye mesajı yayımladı.
 14 Mart 2021 08:25
+Aa- Yazdır
Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bazı gazetelerde yayımlanan taziye ilanında şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem validesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duydum. Merhume Servet Soylu Hanımefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

- Cenaze namazına da katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Soylu'nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MHP, 'HDP kapatılsın' dosyasını tamamladı
14 Mart 2021 08:02		 Pul oyunu bozuldu, Meclis ödemeyecek
14 Mart 2021 07:30
Kabinenin gündemi korona ile mücadele: Yeni tedbir alınacak mı?
14 Mart 2021 07:15		 Kaçak villayı böyle savundu: Ben değil arkadaşım yaptı
14 Mart 2021 06:57
14 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
14 Mart 2021 00:01		 Gaziantep'te 830 polisle uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
13 Mart 2021 23:14
Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı
13 Mart 2021 22:39		 CHP'li başkan: Bakanımız aradı, 'Hakkınızı helal edin' dedi
13 Mart 2021 22:35
Abdülhamid'in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubu
13 Mart 2021 21:49		 İletişim Başkanı Altun: Yasakçı zihniyet iş başında
13 Mart 2021 21:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı10:07 - THY'den Türkiye'ye uçuşu bulunan yolculara, 'Türkiye'ye Giriş Formu' uyarısı09:56 - Ailelere 'TikTok' uyarısı: Çocukların 'dijital ayak izi'ni takip edin09:50 - OHAL raporu: Başka bankadan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdılar09:45 - Parmakları ısırılan Acil Tıp Teknisyeni Büşranur: Ucuz atlattım09:40 - Koronavirüslü anne adaylarının erken doğum riski fazla
09:31 - 'Boşandım' diye davul zurna çaldırdı, şimdi de uzaklaştırma kararı aldırdı09:13 - Bu da Çin işi vurgun: Çin'den gelip dolandırdılar09:00 - Mobbing'e 10 bin lira tazminat 'zenginleşme nedeni' sayıldı08:52 - Eğitim aşkıyla gittiği köyün eniştesi oldu08:45 - Kırmızı listedeki kentte dolan 2 mezarlık defne kapatıldı08:40 - Tıp Bayramı'nda sağlıkçılardan mesaj: Emeklerimiz boşa gitmesin
08:32 - Ankara Büyükşehir'de zimmet skandalı! 1 milyon liralık vurgun08:25 - Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı verdi08:18 - Kripto paralarda hareket hızlandı08:10 - İşte vergide yeni dönemin ayrıntıları08:02 - MHP, 'HDP kapatılsın' dosyasını tamamladı
07:55 - Kadın sağlık çalışanları evle iş arasında sıkıştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yargıdan Soyer, Yavaş ve İmamoğlu'na kötü haber!
İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı
Öğretmene soruşturma açılmada bir aylık süre 3 gün geçirildi. Ceza iptal olur mu
Ankara Büyükşehir'de zimmet skandalı! 1 milyon liralık vurgun
Eğitim aşkıyla gittiği köyün eniştesi oldu
Kamuda birden fazla maaş alanların durumu yeniden değerlendirilecek
Normalleşmede tamam mı devam mı
Kırmızı listedeki kentte dolan 2 mezarlık defne kapatıldı
İşte vergide yeni dönemin ayrıntıları
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Sağanak yağış bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte açılmamış konular 1
Gıcıklık yapmak 1
kisb ü kar 1
unutma beni 1
yalan dünya 3
memurlar net forumdaki nickinle sözlükte yazar olmanın zararları 1
koma 2
eşek 1
ömür dediğin 1
turşuda sirke-limon ikilemi 2
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam