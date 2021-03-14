MHP, 'HDP kapatılsın' dosyasını tamamladı
|14 Mart 2021 08:02
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısı, TSK'nın Gara operasyonu sırasında 13 güvenlik görevlisinin PKK tarafından şehit edilmesinin ardından fiili bir adıma dönüştü.
MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında resen başlattığı incelemenin kapatma davasına dönüşmemesi durumunda, Siyasi Partiler Kanunu'nun 100. maddesinin tanıdığı imkan çerçevesinde bu konuda Yargıtay'a bizzat başvuracağını açıklamıştı.
Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; MHP yapacağı başvurunun çalışmasını tamamladı. MHP kurmayları, hazırlanan dosyada, "HDP'nin, daha önce AYM kararıyla kapatılan partilerin devamı niteliğinde olduğunun vurgulandığını" söylerken, "Kuruluşundan bugüne HDP ile PKK arasındaki illiyet bağını gösteren bilgi ve görsellerin" bulunduğu dosyanın, Kobani olaylarını da içerecek şekilde genişletildiği belirtildi.
AK Parti arayışta
AK Parti ise, Bahçeli'nin ısrarla gündemde tuttuğu HDP'nin kapatılması konusuna temkinli yaklaşıyor. Bir ara formül arayışında olan AK Parti, HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları ile partiyle ilgili atılabilecek muhtemel adımları birbirinden ayırıyor. Bu kapsamda 961'i HDP'li 56 milletvekiline ait dokunulmazlık fezlekelerini terör bağlantılı suçlar bakımından ayıklayan AK Parti, dosyaların karma komisyon gündemine alınması için takvimi, 24 Mart'taki Büyük Kongre sonrasına bıraktı. AK Parti'nin, ara formül arayışı kapsamında Yargıtay'ın siyasi partilerin kapatılması yerine yalnızca Hazine yardımından mahrum bırakılması için dava açıp açamayacağını değerlendirdiği de öğrenildi.
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