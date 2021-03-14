Kripto paralarda hareket hızlandı

Kripto para piyasalarında hareket yeniden başladı. Bir süredir sakin seyreden ve Bitcoin tarafında sert düşüşlerin görülmesiyle uzak durulmaya çalışılan kripto para piyasası canlandı.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Bitcoin'in yeniden rekor kırması, Chiliz'in fiyatının iki katını aşmasıyla birlikte diğer kripto paralara da eğilim artmaya başladı.

Fiyatı kuruşlarla ifade edilen kripto paralara yoğun ilgi gelmesi piyasalarda harekete neden oldu.

BITCOIN 60 BİN DOLARI AŞTI

Geçtiğimiz haftalarda 45 bin dolar seviyelerine gerileyen, ani ve sert satış dalgalarına sahne olan Bitcoin 61 bin 600 dolar seviyesini de aştı. Bitcoin'deki yukarı yönlü hareket ile birlikte Chiliz, Holo, Dogecoin, Bittorrent'te de güçlü alımlar görüldü.

CHILIZ FİYATINI İKİYE KATLADI

Geçtiğimiz ay 0.34 dolar seviyelerinde işlem gören Chiliz fiyatını ikiye katlayarak 0.72 dolar seviyesine kadar yükseldi. Son 7 gündür güçlü hareket sergileyen Chiliz dün akşamdan itibaren ivme kaybetti ve kazançlarını silmeye başladı.

HOLO, BITTORRENT, DOGECOIN GÜÇLENİYOR

Chiliz'in düşüşe geçmesiyle birlikte Holo, Bittorrent ve Dogecoin kripto paralarında uzun süredir görülmeyen güçlenme yaşanmaya başladı. Holo yüzde 60 yükselirken, Bittorrent'te kazanç yüzde 20'nin üstünü gördü. İş adamı Elon Musk desteklediği ve radarında olan Dogecoin ise yüzde 15 seviyelerinde kazanç sağladı.

ELON MUSK'TAN DOGECOIN'E DESTEK

Sosyal medya platformu Twitter'ı aktif olarak kullanan Elon Musk, bir soruya karşılık cevap verdi. Dogecoin'i her zaman destekleyen Musk, Twitter'da kendisine yöneltilen "Tesla, Bitcoin yatırımı yaparken Coinbase'i kullandığına dair bir rapor gördüm. Coinbase'in Dogecoin'i etkinleştirmesi gerektiğini düşünüyor musun? Böylece birçok kişi Dogecoin'e erişebilir" sorusuna "Evet" yanıtı verdi.