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Tıp Bayramı'nda sağlıkçılardan mesaj: Emeklerimiz boşa gitmesin

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı... Salgınla mücadelede gece gündüz çalışıp, hayatlarını riske atan sağlık kahramanları vatandaşlara çağrıda bulundu: Bize değer veriyorlarsa lütfen kurallara uysunlar, emeklerimiz boşa gitmesin. Bu zor günleri birlikte atlatacağız, sabredin
 14 Mart 2021 08:40
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Tıp Bayramı'nda sağlıkçılardan mesaj: Emeklerimiz boşa gitmesin

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Doktor Engin Fidancı, Hemşire Hatice Polat,112 Acil Tıp Teknisyeni Nuray Bulat, Hasta temizlik sorumlusu Cansu Türkşanlı, Psikososyal destek uzmanı Vildan Sarı... Onlar hem anne, hem baba, hem de virüsü yenmek için hayatlarını kaybetmeyi göze alan fedakar sağlık çalışanları...

Kovid-19 salgınını bertaraf etmek için canını dişine takarak çalışan sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda salgın sürecini, duygu ve düşüncelerini SABAH'a anlattı. Salgınla geçen 1 yıllık sürecin sağlık çalışanları için meslek hayatlarının en zorlu dönemi olduğunu söyleyen kahramanlar, "1 yıldır bu virüsü yenmek için canla başla çalışıyoruz.

Aile yaşantımızdan, sosyal hayatımızdan fedakarlık yapıyoruz, hastalarımıza şifa oluyoruz. Hastalarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden meslektaşlarımızı unutmuyoruz. Bize değer veriyorlarsa lütfen kurallara uysunlar, emeklerimiz boşa gitmesin. El birliğiyle virüsü yeneceğiz ve bu günleri bir daha görmeyeceğiz" dediler. Ankara Şehir Hastenesi'nde görevli, aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan şunları söyledi:

EN ZOR BİR YIL

"Salgınla geçen 1 yıllık süreç sağlık çalışanlarının iş yükünün arttığı bir dönem oldu. Pek çok hastamız iyileşti ancak hayatlarını kaybedenler de oldu. Sağlık çalışanları meslek hayatlarının en zorlu yılını yaşadı. Hastalarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden meslektaşlarımızı unutmuyoruz. Bütün bu üzüntülere rağmen işimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Pandeminin sona ermesi ve hepimizin sağlığına kavuşması en büyük dileğimiz."

EMEKLERİMİZ BOŞA GİTMESİN

Ankara'da Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli kahramanlar şunları anlattı: Hemşire Hatice Polat: Hastalığa yakalandım, 3 gün hastanede yattım. Kızımdan ayrı kaldım, onu kaybetme korkusu yaşadım. Kızımın, "Anne seni bir kez görmek istiyorum" seslenişlerine karşılık verememek bir anne için çok zor.

Dışarıda maske takmayan kişiler, toplumumuza, ülkemize ve sağlık sistemimize zarar veriyor. Bize değer veriyorlarsa lütfen kurallara uysunlar, emeklerimiz boşa gitmesin. 112 Acil Tıp Teknisyeni Nuray Bulat: Sevdiklerimizden, ailemizden, çocuklarımızdan uzak 1 yıl geçirdik. Bizler de virüse yakalandık. 5 gün nefes alamadım, ölüm korkusunu hissettim.

Ne kadar yorulsak da görevimizin başındayız. Salgından birlikte alnımızın akıyla kurtulacağız. Hasta temizlik sorumlusu Cansu Türkşanlı: Salgının başlangıcında çok korkuyorduk. Hastalığa yakalandım ama atlatmayı başardım. Sabredelim, güzel günler kapımızda.

Psikososyal destek uzmanı Vildan Sarı: Virüsün psikolojilerimize de büyük etkisi oldu. Kaygı ve stres bozuklukları, iletişimde aksaklıklar çok fazla görüldü. 'Yakınımıza bir şey olacak mı?' korkusu etrafımızı sardı. Çocuklar sanal dünyaya çok fazla odaklandır. Sanal dünyaya çok kapılmadan iletişimlerimizi sağlıklı şekilde sürdürelim.

PANİK HAVASI YERİNİ UMUDA BIRAKTI

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Engin Fidancı: Bir yıldır bu virüsü yenmek için canla başla çalışıyoruz. Aile yaşantımızdan, sosyal hayatımızdan fedakarlık yapıyoruz, hastalarımıza şifa oluyoruz. Pandeminin ilk zamanlarında hastalarımız ölüm korkusuyla hastaneye geliyordu. Ameliyatlarımızı erteliyorduk.

Bizler de korkuyorduk. Salgın hayatımızı, alışkanlıklarımızı, her şeyi değiştirdi. Çevremizde virüse inanmayıp maske takmayan kişiler, yakınlarını kaybedince işin ciddiyetini anladı. Yakınlarımızı kaybetme korkusuyla bir yılı geçirdik. Salgın başladığında ortaya çıkan panik havası tedbirlerle birlikte şimdi yerini umuda bıraktı.

Çünkü hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlarımız bu virüsle nasıl başa çıkabileceğimizi biliyoruz. Aşılarımızı olacağız, hijyen kurallarına uyacağız ve bu zor günleri de atlatacağız.

BURAK ÇELİK
Sabah
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