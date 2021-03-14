Eğitim aşkıyla gittiği köyün eniştesi oldu

Trabzonlu Samet Salih, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Çukurkonak köyünde, Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliği kapsamında kadınlara okuma yazma öğretti. Samet öğretmen, okuma yazma öğrettiği kadınlardan 41 yaşındaki Semahat Kayan'ın kızı Özlem'e aşık oldu. Samet öğretmen ve Özlem 2018'de evlendi. Köyün eniştesi olan Samet öğretmen tayin hakkını kullanmayıp, köyde kaldı. 6 yıldır aynı köyde öğretmenlik yapan Samet, şimdilerde eşi Özlem'i üniversiteye hazırlıyor.

Trabzonlu Samet Salih 2015'te köye öğretmen olarak atandı. Salih, ilk zamanlar Tutak'ta yaşıyor, günübirlik köye gidip ilçeye dönüyordu. Sonrasında köy çocuklarıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeye başlayan Salih, okulda bulunan lojmanı tadilat etti ve köyde yaşamaya başladı. Bu sırada köylülerle çok iyi diyalog kuran Samet Öğretmen, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın tüm yurtta başlattığı okuma seferberliği kapsamında köyün kadınlarına okuma yazma öğretmeye başladı. Bu sayede 41 yaşındaki 6 çocuk annesi Semahat Kayan da okuma yazma öğrendi. Samet öğretmen, okuma yazma öğrettiği sırada Semahat Kayan'ın kızı Özlem'le tanıştı ve ona aşık oldu.

ÇİFTE DÜĞÜN

İkili daha sonra evlenme kararı aldı. Samet Öğretmen durumu Trabzon'daki ailesine anlattı. Onlar da tamam deyince Samet öğretmen ve Özlem hem Trabzon'da hem Ağrı'da düğün yaparak evlendi.

Çift birlikte okul lojmanında kalıyor. Okulun temizliğini de birlikte yapıyor. Özlem Salih hem eşi hem de öğrenciler için yemek ve kurabiyeler hazırlıyor.

2 yılda bir tayin hakkı olan ancak bu hakkını kullanmayı reddeden Samet öğretmen (30), çocukların eğitimi için mücadele vermeye devam ediyor. Samet Öğretmen gösterdiği fedakarlıktan dolayı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin tarafından teşekkür plaketle ödüllendirildi. İl Müdürü Tekin, Çukurkonak Köyü İlk Okulunu ve Salih ailesinin evini ziyaret etti.

EŞİMİ DE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIYORUM

Eşini de üniversite sınavına hazırladığını anlatan Samet Öğretmen; "Trabzon'dan ilk Ağrı'ya atandığımda okuldan ilçeye gidip geliyordum. Baktım ki bu süre bize yetmiyor. Köye yerleştim. Çocuklarla daha fazla vakit geçirmeye başladık. Sonra Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği için köyümüzdeki kadınlara okuma öğretmeye başladım. Çok güzel bir birlik oluşturduk. Hiçbiri beni yalnız bırakmadım. Eşimle tanıştım. Evlenmek istediğimde tüm köy adeta benimle birlikte eşimi istemek için seferber oldu.

GELEN EN FAZLA 2 YIL KALIYORDU

Üniversitede hemşirelik bölümünde okumak isteyen 22 yaşındaki Özlem Salih ise "Eşim kaleyi içeriden fethetti. Annemim öğretmeniydi. Kadınlar onu çok seviyordu. Ne zaman derse gitseler bir şeyler götürüyorlardı. Kendini çok sevdirmişti. Benim sevmem de zor olmadı. Evlendik.Buralarda gelen öğretmenler en fazla 2 yıl kalıp, gidiyorlardı. Ama Samet burada kalmayı tercih etti" derken eski muhtar Fethi Yalçın "O bütün köyün eniştesi" diye konuştu.



FURKAN NEHRİ