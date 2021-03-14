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Mobbing'e 10 bin lira tazminat 'zenginleşme nedeni' sayıldı

Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Meral Or, rektörlükle 'mobbing savaşı'nı kazandı. Ankara 13. İdare Mahkemesi, 10 bin lira manevi tazminata hükmetti. Ancak istinaf "sebepsiz zenginleşme" gerekçesiyle tazminatı 3 bin liraya indirdi.
 14 Mart 2021 09:00
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Mobbing'e 10 bin lira tazminat 'zenginleşme nedeni' sayıldı

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meral Or, 20 Mayıs 2019'da 'uğradığı haksız eylem ve soruşturmalar' gerekçesiyle Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne 10 bin TL'lik dava açtı. Ankara 13. İdare Mahkemesi, Prof. Dr. Or'un şikayetini haklı buldu. Rektörlüğü, "manevi zararın ağırlığı" nedeniyle, 18 Mart 2020'de 10 bin lira manevi tazminata mahküm etti.

Üniversite tarafından, 2016 tarihli şikayet dilekçesi üzerine ilk kez Prof. Or'a soruşturma açılıp daha sonra aynı konularda defalarca işlem yapılıp, ceza verilmediği belirtilen karar özetle şöyle: "Manevi tazminat, olay nedeniyle duyulan elem ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeyi amaçlar. Belirtilen niteliği gereği manevi tazminatın, zenginleşmeye yol açmayacak şekilde belirlenmesi gerekmekte ise de tam yargı davalarının niteliği gereği takdir edilecek manevi tazminat miktarının, olayın ağırlığını ortaya koyacak, benzeri olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı ve cezalandırıcı bir miktarda olması gerekmektedir. "

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, kararı istinafa taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi (İstinaf), istinaf talebini kısmen kabul etti. İstinaf, 10 bin liralık tazminatı "sebepsiz zenginleşme" gerekçesiyle 3 bin liraya indirirken örnek kararda özetle şöyle denildi:

"Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalı ve sebepsiz zenginleşmeye yol açmamalıdır. Bu durumda, davacıya takdiren 3 bin TL manevi tazminatın ödenmesine karar verilmesi yoluna gidilmiştir."
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