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Bu da Çin işi vurgun: Çin'den gelip dolandırdılar

Çin'den İstanbul'a gelerek 9 villa kiralayan bir çete, o evleri adeta dolandırıcılık kampına çevirdi. İş vaadiyle kandırdıkları Çinlileri İstanbul'a getirerek villalarda alıkoydu. Kendi ülkelerindeki kişileri de kripto para ile yüksek kazanç vaadiyle dolandırdı.
 14 Mart 2021 09:13
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Bu da Çin işi vurgun: Çin'den gelip dolandırdılar

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Her şey Çinli Hongwu Z. (29) ve Kang W.'nin (28) 5 Mart'ta Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu'na giderek yardım istemesiyle ortaya çıktı. Bir villada zorla tutulduklarını, kendilerine dolandırıcılık yaptırıldığını iddia ediyorlardı. Başkonsolosluk yetkilileri durumu hemen İstanbul Emniyeti'ne bildirdi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri iki Çinli'nin ifadelerini aldıktan sonra çalışmalarına başladı.

15 GÜN KARANTİNA

Pasaport kayıtlarına göre Çinli çete geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelmişti. Özellikle kış aylarında nüfus yoğunluğunun az olduğu Büyükçekmece ve Silivri'de 9 villa kiralamışlardı. Bu arada koronavirüs tedbirlerini elden bırakmamışlardı. Çin'den yeni gelen vatandaşlarını 15'er gün karantinada tutmak için villalarda özel odalar ayarlamışlardı.

NABZA GÖRE ŞERBET

Başkonsolosluk yetkilileriyle de koordineli çalışan polis, çetenin Çin'deki internet sitelerine verdiği ilanlara ulaştı. Dolandırılan Çin vatandaşları özellikle sosyal medya ve sohbet sitelerinden seçiliyordu. Çetenin evlerde alıkoyduğu Çin vatandaşları, ağlarına düşen kişilerin cinsel eğilimlerini, yaptıkları meslekleri ve hobilerini öğreniyor, böylece güven telkin ediyordu. Bundan sonra devreye çete üyeleri giriyor, kandırılan kişileri sözde kripto para pazarlıyordu. Çetenin en büyük vaadi, yatırılan paranın iki mislini kısa zamanda kazandırmaktı. Bu yolla yüzlerce kişi dolandırıldı.

101 KİŞİ KURTARILDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, Çinli çetenin Silivri ve Büyükçekmece'deki villalarına operasyon düzenledi. Çetenin 18 üyesi yakalandı. Villalarda zorla tutulan 101 Çinli kurtarıldı. Villalarda yapılan aramalarda 1 milyon 635 bin TL, 23 bin 792 Yuan, 4 bin 20 Filipin Pesosu, 238 Dolar, 50 Euro, 29 adet çeşitli Asya ülkelerine ait para, 123 pasaport, 32 kimlik, ikamet izinleri, 712 cep telefonu, 112 bilgisayar, 2 para sayma makinesi ile banka kartları ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 18 kişiden 6'sı tutuklandı, diğerleri yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest kaldı. Çetenin elinden kurtarılan 101 Çin vatandaşı ise Başkonsolosluk tarafından memleketlerine gönderildi.

Çetenin aynı sitede kiraladığı villalarda rehinelerin yemekhane, yatakhane bölümü ile çalışma alanlarının ayrı ayrı olduğu tespit edildi.

'FİNANSÇI ARANIYOR' İLANIYLA KANDIRDILAR

Hongwu Z. internette yayınlanan 'finansçı aranıyor' ilanına başvurduğunu belirterek başından geçenleri şöyle anlattı: "Finans üzerine çalışacağımı söyleyerek İstanbul'a davet ettiler. Havalimanında beni karşıladılar. Götürüldüğüm villada başka Çinliler de vardı. Kripto para alım satımı yaparak Çin'deki vatandaşları dolandırıyorlardı. Yapmak istemediğim için beni zorla alıkoydular. Bir akrabam hasta olduğu için Çin'e dönmek istediğimi söyledim. İzin vermedikleri için de kaçtım."

TÜM SİTEYİ KİRALAMIŞLAR

Çetenin Gümüşyaka'daki 8 villalık bir sitenin tümünü kiraladığı ortaya çıktı. Dokuzuncu villa ise Büyükçekmece'de bulunuyor. Gümüşyaka'da dolandırıcılık kompleksine çevrilen sitenin etrafı yüksek duvarlarla çevrili. Villalardan biri yemekhane, biri ise yatakhane olarak kullanılmış. Diğer 6 villa ise bilgisayarlar ve çok sayıda internet hattı çekilerek adeta teknoloji üssüne çevrilmiş. Polis ekipleri operasyonun tamamlanmasının ardından Gümüşyaka'daki sitenin içinde detaylı incelemelerini sürdürüyor.
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