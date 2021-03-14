1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüslü anne adaylarının erken doğum riski fazla

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nejat Narlı, koronavirüs taşıyan annelerin dünyaya getirdikleri bebeklerin büyük oranda tedaviye ihtiyaç olmadan taburcu edildiğini belirterek, 'Ancak bu gebelerin erken doğum riski fazla ve anne karnındaki bebekte gelişme geriliği görülebiliyor' dedi.
 14 Mart 2021 09:40
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün, yaş gruplarına göre etkileri farklı olduğu ifade edildi. ÇÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nejat Narlı, bu konuda en şanslı grubun yenidoğanlar olduğunu belirtirken, her gebenin taşıyıcı olabileceği için potansiyel bir koronavirüslü olduğu, doğacak olan her bebeğin de virüse yakalanmış olabileceği gibi bir yaklaşımda bulunularak önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi. Salgının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Prof. Dr. Nejat Narlı, bu süreçte gerek Türkiye'de gerek uluslararası çalışmalarda ve kendi hastanelerinde izledikleri yenidoğanlarda ciddi bir problemle karşılaşılmadığını belirtti.

BEBEKTE BÜYÜME GERİLİĞİ GÖRÜLÜYOR

Ancak koronavirüse yakalanan hamile kadınların bazı riskler taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Narlı, "Koronavirüslü gebelerin erken doğum riski daha fazla oluyor. Ayrıca anne karnındaki bebekte büyüme geriliği ile sonuçlanabiliyor. Koronavirüse yakalanmış gebelerin bebekleri doğdukları zaman ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi bulgular görülüyor. Bunları yenmeleri, yoğun bakımda ileri tedavi ihtiyacının olması durumu yenidoğan bebeklerde diğer yaş gruplarına göre daha az oluyor. Biz şimdiye kadar izlediğimiz yenidoğan bebeklerden sadece birini kaybettik. Bu bebek sadece koronavirüs nedeniyle değil zeminde olan bir metabolik hastalık yüzünden kaybedildi. Koronavirüslü annelerden doğan bebekleri takip ettiğimizde büyük oranda tedaviye ihtiyaç olmadan bunları taburcu ediyoruz. Ancak erişkinlerde ileri dönemde pıhtı atması, kalp etkilenmesi gibi problemlerin olduğu gibi yenidoğanların ileri dönemde nasıl etkileneceği henüz bilinmiyor" diye konuştu.

KUVÖZDE İZOLE EDİLİYORLAR

Hamilelere süreç boyunca rutin testler yapıldığını belirten Prof. Dr. Narlı, şöyle konuştu:

"Eğer gebenin bir teması varsa ona göre bir yaklaşım içerisinde bulunuluyor ve doğuma katılanlar ona göre koruyucu önlemlerini alıyor. Bebek doğduğunda şüpheli bir koronavirüs olduğu zaman yine koruyucu önlemler devam ediyor ve bu bebekler açık yatağa değil, yoğun bakım ünitesinde kapalı kuvöze alınarak izole ediliyor. Test çıkana kadar pozitifmiş gibi önlemler devam ediyor. Pozitif çıktığında ise bulgu olup olmamasına göre izleniyor. Eğer bir bulgu varsa virüse yönelik gerekli destekleyici tedaviler yapılıyor. Yenidoğanda bulaş doğum kanalından geçerken oluyor. Doğuma girenler zaten koruyucu önlemlerini aldıkları için onlardan bulaş çok beklenmez. Ancak bebeklerin nakilleri sırasında da buna dikkat edilmesi gerekiyor."

YENİDOĞANLAR ÖZEL AMBULANSLARLA TAŞINACAK

Özellikle solunum desteği ihtiyacı olan bebeklerin nakil sürecinde özel ambulans ve ekipmanların devreye girmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Nejat Narlı, "Bu bebekler kapalı özel bir transport kuvözle taşınmalıdır. Hatta taşınırken baş dışarıda kalacak şekilde örtülerek yayılım da engellenmelidir. Mesela solunum desteği yapılacaksa bebeğin hava yoluna konulan solunum tüpü dahil hepsinin özel olması gerekiyor. O kuvözler indikten sonra da ambulans dezenfekte edilmelidir. Artık yenidoğanlar özel ambulanslarla taşınacak. Bununla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Türk Neonatoloji Derneği tarafından yürütülen çalışmalar var. Taşıyacak ekibin eğitimleri de devam ediyor. O eğitimde biz aynı zamanda Covid'li bebeklerin taşınmasında da dikkat edilecekleri konuşuyoruz" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ailelere 'TikTok' uyarısı: Çocukların 'dijital ayak izi'ni takip edin
14 Mart 2021 09:56		 Kadın sağlık çalışanları evle iş arasında sıkıştı
14 Mart 2021 07:55
Normalleşmede tamam mı devam mı
14 Mart 2021 07:40		 Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Sağanak yağış bekleniyor
14 Mart 2021 07:05
Yarım bıraktığı doktorluk hayalini Türkiye'de gerçekleştirdi
13 Mart 2021 23:30		 Kredi kartı uyarısı: Uyuşturucu bağımlılığına benziyor
13 Mart 2021 22:29
Koronavirüs renk haritası değişebilir! İl il uyardı
13 Mart 2021 21:55		 İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Akın ettiler
13 Mart 2021 20:55
Kalp krizi geçiren DSP eski milletvekili yaşamını yitirdi
13 Mart 2021 20:27		 Vali Masatlı vatandaşlara seslendi: Ev ziyareti yapmayın
13 Mart 2021 20:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı10:07 - THY'den Türkiye'ye uçuşu bulunan yolculara, 'Türkiye'ye Giriş Formu' uyarısı09:56 - Ailelere 'TikTok' uyarısı: Çocukların 'dijital ayak izi'ni takip edin09:50 - OHAL raporu: Başka bankadan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdılar09:45 - Parmakları ısırılan Acil Tıp Teknisyeni Büşranur: Ucuz atlattım09:40 - Koronavirüslü anne adaylarının erken doğum riski fazla
09:31 - 'Boşandım' diye davul zurna çaldırdı, şimdi de uzaklaştırma kararı aldırdı09:13 - Bu da Çin işi vurgun: Çin'den gelip dolandırdılar09:00 - Mobbing'e 10 bin lira tazminat 'zenginleşme nedeni' sayıldı08:52 - Eğitim aşkıyla gittiği köyün eniştesi oldu08:45 - Kırmızı listedeki kentte dolan 2 mezarlık defne kapatıldı08:40 - Tıp Bayramı'nda sağlıkçılardan mesaj: Emeklerimiz boşa gitmesin
08:32 - Ankara Büyükşehir'de zimmet skandalı! 1 milyon liralık vurgun08:25 - Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi için taziye ilanı verdi08:18 - Kripto paralarda hareket hızlandı08:10 - İşte vergide yeni dönemin ayrıntıları08:02 - MHP, 'HDP kapatılsın' dosyasını tamamladı
07:55 - Kadın sağlık çalışanları evle iş arasında sıkıştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yargıdan Soyer, Yavaş ve İmamoğlu'na kötü haber!
İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı
Öğretmene soruşturma açılmada bir aylık süre 3 gün geçirildi. Ceza iptal olur mu
Ankara Büyükşehir'de zimmet skandalı! 1 milyon liralık vurgun
Eğitim aşkıyla gittiği köyün eniştesi oldu
Kamuda birden fazla maaş alanların durumu yeniden değerlendirilecek
Normalleşmede tamam mı devam mı
Kırmızı listedeki kentte dolan 2 mezarlık defne kapatıldı
İşte vergide yeni dönemin ayrıntıları
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Sağanak yağış bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 3
havanın psikolojiye etkisi 1
şol işaret sıfatı 1
kağıt 2
gıda israfı 1
şakşuka 1
üç beyaz 2
hasenat 1
yaratık 1
pazar kahvaltısı 1
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam