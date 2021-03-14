Parmakları ısırılan Acil Tıp Teknisyeni Büşranur: Ucuz atlattım
|14 Mart 2021 09:45
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Olay, 11 Mart'ta İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi 6 No'lu İstasyon'da görevli sağlık ekipleri, bir kişinin kendisine zarar verdiği ihbarı üzerine adrese gitti.
Ekiplerin müdahale ettiği K.A.K., Acil Tıp Teknisyeni Büşranur Keskin'e fiziki ve sözlü saldırıda bulunarak, genç kadının parmaklarını ısırdı. Yaralanan Keskin, meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. K.A.K hakkında adli işlem başlatıldı.
'UCUZ ATLATTIM'
7 gün iş göremez raporu alan Acil Tıp Teknisyeni Büşranur Keskin, yaşananları anlattı. Saldırıyı ucuz atlattığını söyleyen Keskin, "Kendine zarar veren bir şahıs anonsu sonunda olay yerine gittik. Komşuları ve polis oradaydı. Sedyeye aldığımız anda birden elimi ısırdı. Bir süre bırakmadı. Polis ve ekip arkadaşlarım yardımcı olmaya çalıştı ama olmadı. Sonra aynı ambulansla hastaneye gittik. Ben daha sonra kendi tedavimle ilgilendim. Gerekli cezayı almasını umut ediyorum. Şahıs psikolojik sorunları olan biri. Bunun önüne geçilmesi lazım. Ben ucuz atlattım, parmağımdan olabilirdim. Telafisi olmayacak ve gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum" dedi.
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