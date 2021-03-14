OHAL raporu: Başka bankadan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdılar

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Bank Asya'ya destek amacıyla para yatıran kişilerin tespitine yönelik uyguladığı sisteme ilişkin ayrıntıları da açıkladı.

Buna göre FETÖ'nün Bank Asya'ya para yatırılmasına yönelik çağrıda bulunduğu, 25 Aralık 2013 ile bankanın TMSF'ye devredildiği 29 Mayıs 2015 arasındaki tarihlere ait veriler toplandı. TMSF ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nden edinilen veriler karşılaştırıldığında komisyona başvuruda bulunan 11 bin 516 kişinin, başka bankalardan kredi çekerek edindikleri paraları destek amacıyla Bank Asya'daki hesaplarına yatırdıkları tespit edildi. Aynı dönemde başvuranlar ve yakınları tarafından Bank Asya'da 465 bin yeni hesap açıldığı ve destek amaçlı hesaplara giren tutarın 2 milyar 369 milyon lira olduğu bilgisine yer verildi.

Raporda FETÖ'nün sınav usülsüzlüklerine de yer verildi

FETÖ'nün yaptığı sınav usulsüzlüklerine de yer verilen raporda, 2009, 2010 ve 2011 KPSS, 2012 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı, 2013 Vergi Müfettiş Yardımcılığı, 2012 Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı, 2012 Kaymakamlık, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı, 2009 SPK Uzman Yardımcılığı, 2013 Sayıştay Denetçiliği sınavları ile 2013 ALES sorularının örgüt tarafından bazı kişilere verildiğine yönelik beyanlar bulunduğu kaydedildi.