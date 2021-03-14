1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisin KADES hassasiyeti: 5 dakikada müdahale

Kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında uygulamaya başlanan KADES (Kadın Acil Destek Programı) ile 3 yılda 92 bin 406 olaya müdahale edildi.
 14 Mart 2021 10:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Gülpınar Adir, KADES uygulamasıyla ilgili DHA ekibine açıklamalar yaptı. KADES'in 2018 yılında İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sadece kız çocukları ve kadınların kullanabileceği bir sistem olarak geliştirildiğini belirten Şube Müdürü Adir "KADES, Kadın Acil Destek Programı'nın kısaltılmış adıdır. 16 yaşındaki kız çocuklarımız ve tüm kadınlarımızın akıllı telefonlarına indirebileceği kolay bir uygulamadır. Şu ana kadar Türkiye'de 1 milyon 535 bin 830 kadınımız bu uygulamayı telefonlarına indirdi. Türkiye genelinde 92 bin 406 ihbar aldık ve ihbarlara müdahale ettik" dedi.

Uygulamanın akıllı telefonlarındaki arama motoruna KADES yazıldığında çok rahatlıkla indirilebileceğini belirten Gülpınar Adir, "Bu uygulama indirildiğinde, ad-soyad gibi tüm kimlik bilgilerinin eksiksiz girilmesi gerekiyor. Bu bilgiler girildikten sonra, bir mesajla şifre gönderiliyor. Şifre girildikten sonra ise sistem otomatik olarak aktif hale geliyor ve buton oluşturuyor. Butona basıldığı anda en yakın polis ekibi yönlendiriliyor. Bizim hedefimiz 5 dakika içinde ekiplerimizin olay yerine ulaşması ve mevcut tehlikeli durumun ortadan kaldırılması. Butona basıldığı andan itibaren ihbar sisteme düşer. Butona basıldıktan sonra en yakın polis ekibi olay yerine ulaşıyor. Trafik yoğunluğu gibi bazı aksamalar olsa bile belirlediğimiz süre 5-7 dakikada olay yerine ulaşmak." şeklinde konuştu

"BENİM İHTİYACIM YOK DEMEYİN, KADES'İ İNDİRİN"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Gülpınar Adir, genç kızlar ve kadınların KADES uygulamasına benim ihtiyacım yok, 'Böyle olaylar başıma gelmez' diye düşünmeden indirmesi gerektiğini belirtti. Adir "Siz yaşamasanız da belki o sırada bulunduğunuz yerde sistemden haberi olmayan şiddet mağduru olan kızlar ve kadınlar olabilir. Siz orada butona bastığınızda polis oraya gelerek olaya müdahale edecektir" şeklinde konuştu.

"BUTONA BASTIKTAN SONRA KALABALIK ALANDA BEKLEYİN"

Şiddet olayı ya da tehdidiyle karşılaşılması halinde telefondan arama yapmak yerine butona basmanın daha kolay olduğunu belirten Adir "Böyle bir olayla karşılaştığınızda butona bastınız ve polisi bekliyorsunuz. Kendi güvenliğinizi örneğin kalabalık bir yere geçerek veya bağırıp yardım isteyerek alabilirsiniz. Polis size ulaşıncaya kadar zarar görmenizi engellemiş olursunuz. Polis kısa sürede olay yerine geldiğinde olaya müdahale edecektir" dedi.

OLAY YERİNE HIZLA ULAŞILIYOR

KADES butonuna basıldığı anda İstanbul Emniyeti Muhabere Merkezi'ndeki sistem alarm sinyali veriyor. Polisin ekranına şiddet mağduru kadının isim ve adres bilgileri düşüyor. İhbarı yapan kadının bulunduğu yere en yakın polis ekibi telsizle anons edilerek yönlendiriliyor. Polis ekipleri adrese hızla ulaşmak için büyük gayret gösteriyor. Polis ekibi KADES butonuna basan kadına ulaştıktan sonra önce ön bilgi alıyor. Şiddet uygulayan kişi varsa müdahale ediyor. Ardından en yakın polis merkezine getirilen şiddet mağduru kadınla ilgili yasal işlemler başlatılıyor.

YANLIŞ İHBARA GİDEN EKİP: ÖNEMLİ OLAN UYGULAMAYI İNDİRMİŞ OLMANIZ

Bir başka ihbar üzerine polis ekipleri 2.5 dakika gibi kısa sürede adrese ulaştı. Kapıyı açan kadın, polis memurlarına uygulamayı telefonuna indirdikten sonra yeğeninin yanlışlıkla butona bastığını anlattı. Şaşkın ve tedirgin olduğu gözlenen kadın, polis memurları tarafından anlayışla karşılandı. Polis memurları "Önemli olan bu uygulamayı indirmeniz, gerektiğinde mutlaka kullanın" yanıtını verdi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyadan izinsiz nişanı tespit eden jandarma cezayı kesti
14 Mart 2021 12:55		 EKYS sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
14 Mart 2021 12:45
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının korona mücadelesi dünyaya örnek oldu
14 Mart 2021 11:02		 THY'den Türkiye'ye uçuşu bulunan yolculara, 'Türkiye'ye Giriş Formu' uyarısı
14 Mart 2021 10:07
İşte vergide yeni dönemin ayrıntıları
14 Mart 2021 08:10		 Kamuda birden fazla maaş alanların durumu yeniden değerlendirilecek
14 Mart 2021 06:50
80 kişilik kaçak partiye baskın: 254 bin 400 TL para cezası kesildi
14 Mart 2021 06:45		 İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı
14 Mart 2021 00:45
İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı
13 Mart 2021 22:44		 Zonguldak'ta ekmek yeniden 1,5 liradan satışa sunuldu
13 Mart 2021 16:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - Sosyal medyadan izinsiz nişanı tespit eden jandarma cezayı kesti12:51 - Turistik ilçede 103 kişi hastaneye başvurdu, 'suları kaynatın' uyarısı geldi12:45 - EKYS sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz12:38 - 'Yılın Otomobili' seçimi için 27 aday belirlendi12:35 - Biz düşündük, Elon Musk yaptı12:26 - Teşkilat'ın ikinci bölümünde heyecan hız kesmeden devam ediyor
12:20 - Ünlü armatörün karıştığı kaza baba oğlu hayattan kopardı: 2 ölü12:12 - Kaymakam uyardı: Normalleşmeyi hayalimizde görürüz12:07 - İzlediği belgeselden etkilenerek gönüllü geldiği Şırnak'ta, 10 yıldır şifa dağıtıyor12:01 - Emniyet'ten 'internetten alışveriş' uyarısı: Bedava peynir sadece fare kapanında olur11:56 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup11:51 - Tıp öğrencileri yüz yüze eğitim için çok istekli
11:42 - Eşini koronadan kaybeden hemşireden 'rehavete kapılmayın' uyarısı11:36 - Filyasyon ekiplerinin hayali 'tulumsuz bir hayat'11:33 - Mali müşavirliği bırakıp fabrika kuran çift, 22 çeşit sirke üretiyor11:26 - TRT 1'de izleyicilerle buluşacak 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni tanıtımı yayınlandı11:25 - İstanbul'un en kalabalık mahallesi, 3 ilin nüfusunu geride bıraktı
11:16 - Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın bütçesi Türkiye'nin yarınları için kullanılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yargıdan Soyer, Yavaş ve İmamoğlu'na kötü haber!
İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı
Ankara Büyükşehir'de zimmet skandalı! 1 milyon liralık vurgun
Kırmızı listedeki kentte dolan 2 mezarlık defne kapatıldı
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Sağanak yağış bekleniyor
Eğitim aşkıyla gittiği köyün eniştesi oldu
Normalleşmede tamam mı devam mı
Kamuda birden fazla maaş alanların durumu yeniden değerlendirilecek
Kabinenin gündemi korona ile mücadele: Yeni tedbir alınacak mı?
Mobbing'e 10 bin lira tazminat 'zenginleşme nedeni' sayıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazar kahvaltısı 1
zira 1
memurlar net forumdaki nickinle sözlükte yazar olmanın zararları 1
pcr testi 1
bardak vurma 1
boğaz turu 2
tükenmez kalem 4
yaldatmak 1
spora başlamak 1
Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 4
SON İLANLAR
Tokat Almus SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Manisa Kırkağaç SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 9 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam