Kaymakam uyardı: Normalleşmeyi hayalimizde görürüz
|14 Mart 2021 12:12
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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede son günlerde artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. 3 Mart tarihinde ilçede sıfırlanan vakaların 13 Mart itibariyle 52'ye yükseldiğine işaret eden Kaymakam Pişkin, "3 Mart'ta vaka sayısı sıfır olan ilçemizde 13 Mart'ta vaka sayımız 52 oldu. Lütfen birbirimize karşı sorumlu olduğumuzu unutmayalım, lütfen birbirimize yardımcı olalım. Hayatını kaybeden insanların, geride gözü yaşlı kalan yakınlarının, aylarca kepenk açamayan esnafın, evlerine hapsolan insanların ahı var. Bu vebal hepimizin. Tekrar hatırlatıyorum. Evinize misafir kabul etmeyin, dışarıda kaldığınız süreyi azaltın, dışardayken maskenizi çıkarmayın, insanlarla mesafenizi koruyun, ellerinizi sık sık yıkayın ve esnaf iseniz iş yeriniz için öngörülen tedbirlere harfiyen uyun. Tosyalı kardeşlerim, unutmayın bu sürecin adı kontrollü normalleşme sürecidir. Eğer kontrolü kaybedersek normalleşmeyi de rüyamızda görürüz, net" dedi.
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