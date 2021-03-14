TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
|14 Mart 2021 11:04
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Meclis'te bu hafta Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
TBMM Genel Kurulu, 16 Mart Salı günü toplanarak gündeminde yer alan birçok uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifini ele alacak.
Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 17 Mart Çarşamba günü toplanacak. Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) verdiği tavsiye kararlarına uymayan/uyamayan ya da KDK'nin istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan kurum temsilcileri ile KDK'nin verdiği tavsiye kararlarına uyum oranı yüksek olan kurum temsilcilerini dinleyecek.
KİT Komisyonu denetimlerini sürdürecek. Komisyon, salı günü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, çarşamba günü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'nin hesaplarını inceleyecek.
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