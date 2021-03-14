TRT 1'de izleyicilerle buluşacak 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni tanıtımı yayınlandı

TRT'den yapılan açıklamaya göre, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı yapım, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.

Yayınlanan tanıtımda, dönemin Kıbrıs Türk Cemaat Başkanı olan Rauf Denktaş'ın anavatan Türkiye'den istediği destek için yazdığı mektup, yaşanan katliamdan görüntülerle ekrana geldi.

- "'Toros'u bu dizide hayata geçirmek benim için çok büyük bir onur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve yapımda Rauf Denktaş'a hayat veren oyuncu Devrim Saltoğlu, "Rauf Denktaş'ı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı'nı, mücadele dönemindeki lakabıyla 'Toros'u bu dizide hayata geçirmek benim için çok büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

Saltoğlu, Denktaş'ın hayatından nasıl etkilendiğini ve rolüne nasıl hazırlandığını şöyle anlattı:

"Rauf Denktaş, hiç uzak olmadığım, çocukluğumdan beri ekranlarda rastladığımda kaçırmadığım bir kişiydi. Sağlam duruşu, çok net ve kendinden emin oluşu, ama her fırsatta gülümsemesi ve espri anlayışı beni daima etkilemiştir. Aslında yaşanan halk mücadelesinin çetinliği dışında bir de üç evladını zamansız kaybedişleri beni çok sarstı. Yakın zamanın, tarihi ve sevilen bir kişiliğini canlandırmak geçilmesi gereken bir sınav gibi duruyor. Umarım Rauf Denktaş'a yakışır bir iş sergileyebilirim. Çok yakın zamanda kaybettiğimiz Rauf Denktaş'ın Türkiye halkının da iyi tanıdığı bir kişilik oluşu, rolüme hazırlanırken çeşitli sınırlar getirse de onu birebir taklit edip canlandırmaktan çok, onu özünde hissetmeye çalışmak önceliğim."

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs", TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.