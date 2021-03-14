EKYS sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sona erdi. Adaylar, soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
|14 Mart 2021 12:45
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MEB EKYS saat 10.15'te başladı. Sınav toplamda 150 dakika sürdü.
Adaylara sınavda toplamda 80 soru soruldu.
Sona eren EKYS sorularını adaylar, memurlar.net formunda değerlendiriyor.
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