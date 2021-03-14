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EKYS sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sona erdi. Adaylar, soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
 14 Mart 2021 12:45
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EKYS sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz

MEB EKYS saat 10.15'te başladı. Sınav toplamda 150 dakika sürdü.

Adaylara sınavda toplamda 80 soru soruldu.

Sona eren EKYS sorularını adaylar, memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net - Özel

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