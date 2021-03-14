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Mali müşavirliği bırakıp fabrika kuran çift, 22 çeşit sirke üretiyor

İstanbul'dan 11 yıl önce Balıkesir'in Havran ilçesine göç edip meyveciliğe başlayan Bekir ve Funda Filiz Çetin, deneme amaçlı ürettikleri sirkeler yakınları tarafından beğenilince 2015'te TKDK desteğiyle tesis kurdu.
 14 Mart 2021 11:33
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Mali müşavirliği bırakıp fabrika kuran çift, 22 çeşit sirke üretiyor

İstanbul'da mali müşavirlik yaparken şehir hayatından sıkılıp Balıkesir'in Havran ilçesine yerleşen Bekir ve Funda Filiz Çetin çifti, kurdukları tesiste yılda 400 ton sirke üreterek yurdun dört bir yanına göndermeye başladı.

Havran'a 2010 yılında göç eden ve yaklaşık 100 dönüm arazide meyve yetiştirmeye başlayan çift, ürünleri yaş olarak satmak yerine katma değerli hale getirmek için sirke üretmeye karar verdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) 322 bin lira destek alarak 2015'te 2,5 milyon liraya fabrika kuran iki girişimci, 5 kadın istihdam ettikleri tesiste mandalina, erik, gül, incir, kiraz ve bal başta olmak üzere 22 çeşit sirke üretiyor.

Funda Filiz Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağırsak florasını ve metabolizmayı düzenleyen sirkenin tıpkı yoğurt gibi insanların tüketmesi önerilen bir ürün olduğunu söyledi.

Sirke üretiminde kullandıkları meyvelerin ilçede yetiştirildiğini belirten Çetin, "Gaziantepli olduğum için evimizde turşumuzu, sirkemizi yapıyorduk. İtalya ve Türkiye'de yaptığım araştırmalar sonucunda yüzde 100 meyve suyundan doğal fermente sirkeleri üretiyoruz. Bayilik sistemiyle çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerine satışımız var." dedi.

Çetin, İstanbul'dan farklı olarak Havran'da tabiatla iç içe yaşadıklarını, bol oksijen alıp yürüyüş yapabildiklerini, doğal beslendiklerini de dile getirdi.

İlçeyi çok sevdiklerini vurgulayan Çetin, "Havran'ın doğası çok güzel, ovası çok bereketli. Havran'da insanlar çok samimi ve içtendir. Sizi kucaklarlar, dışarıdan geldi diye kimseyi yadırgamazlar. Biz de o yüzden burayı tercih ettik." ifadelerini kullandı.

- "Elma sirkesi 8 ayda olgunlaşıyor"

Çetin, kaliteli üretim hedefiyle devam ettikleri bu yolda ihracat da yapabilmek için çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Sirke yapımının uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu bildiren Çetin, elma sirkesinin 8 ayda olgunlaştığı bilgisini verdi.

Çetin, baharatları elma sirkesinde 40 gün dinlendirdiklerini ifade etti.

Ürünlerini İtalya'dan temin ettikleri şişelere doldurup pazarladıklarını anlatan Çetin, "Vücut direncini artırıcı etkisi olduğu bilinen ve yüzyıllar önce Marsilya'da ortaya çıkan 'dört hırsız sirkesi'ni üretelim diye düşündük. 12 değişik tıbbi bitki ve baharattan oluşuyor. Elma sirkesini de 40 gün dinlendiriyoruz. Böylece dört hırsız sirkesini insanlarımızın hizmetine sunduk. Kullanıyorlar, çok memnunlar." diye konuştu.

Bekir Çetin ise ürettikleri sirkeler yakınları tarafından çok beğenilince işlerini büyütmeye karar verdiklerini belirtti.

Yeni iş kurmanın zorluklarına değinen Çetin, "Herkesin illa bizim gibi sıra dışı bir iş yapması da şart değil. Kendi işine, mesleğine güvenen herkesin bir şekilde küçük yerlerde hayat bulabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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