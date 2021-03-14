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Filyasyon ekiplerinin hayali 'tulumsuz bir hayat'

Kırklareli'nde Kovid-19 ile mücadelede cansiperane görev yapan filyasyon ekipleri, salgının sona erip eski çalışma şartlarına dönecekleri günü bekliyor.
 14 Mart 2021 11:36
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Filyasyon ekiplerinin hayali 'tulumsuz bir hayat'

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile en ön saflarda mücadele eden filyasyon ekipleri, salgının sona erip tulumlarını çıkaracakları günün hayalini kuruyor.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde görevli pratisyen hekimler Fatma Nur Koyunlu ile Dilara Umut Altun, diş hekimleri Ayşegül Yılmaz ve Selin Gers, gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarından sadece birkaçı.

Bazen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bozulan yollardan giderek köylere ulaşan sağlık çalışanları, giydikleri tulumlarla virüsün izini sürüyor.

Planlamaya göre Kovid-19 aşısı yapan ekip, gerekli görülen vatandaşlara ise PCR tarama testi uyguluyor.

- "En büyük hayalimiz tulumsuz bir hayat"

Pratisyen hekim Fatma Nur Koyunlu, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır çok yoğun şekilde salgınla mücadele ettiklerini söyledi.

Gece, gündüz, yağmur, çamur demeden yollarda olduklarına dikkati çeken Koyunlu, her şeye rağmen hiçbir zaman ''of'' bile demediklerini dile getirdi.

Koyunlu, salgın süresince kendilerini virüsten korumak için tulumlarla gezdiklerini anlatarak, "Biz sağlık çalışanları bu süreçte gerçekten çok yorulduk ama hiçbir zaman yorgunluğumuzu belli etmedik. Salgınla var gücümüzle mücadele ediyoruz. Biz beyaz tulumlarımız ile 24 saat hizmetteyiz." dedi.

Tulumlarıyla bir sokağa girdiklerinde herkesin camlara çıkarak ''yine gelmişler'', ''kim hasta acaba'' dediklerini duyduklarını belirten Koyunlu, şöyle devam etti:

"Beyaz tulumlar aslında bizim koruyucu ekipmanlarımız. Biz bunları kendimizi ve karşımızdakileri virüsten korumak için giyiyoruz. İnsanların bakışları biraz değişik olabiliyor. Özellikle çocuklar bizi gördüklerinde korkuyor ve bizden kaçıyorlar. İnşallah virüs sona erecek. En büyük hayalimiz tulumsuz bir hayat. Hastalarımıza tulumsuz hizmet sunmayı istiyoruz."

Dilara Umut Altun ise virüs ile mesai mefhumu gözetmeden mücadele ettiklerini vurguladı.

Tulumlarıyla yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Altun, "Zaman zaman kar yağdığında araçlarımız yolda kalıyor. Tulumlarımızla yağmur altında çalıştığımız zamanlar da oluyor." diye konuştu.

Vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Altun, en kısa sürede salgının sona ermesini diledi.

Ayşegül Yılmaz da salgın nedeniyle zaman zaman kızını göremediğini ve onu çok özlediğini belirtti.

Bu süreçte kendilerini en çok tulumların etkilediğini dile getiren Yılmaz, "Bu tulumlara katlanmak zorundayız. Bunların içinde çalışmak çok zor ama daha iyi hizmet edebilmek için kendimizi korumak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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