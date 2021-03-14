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Eşini koronadan kaybeden hemşireden 'rehavete kapılmayın' uyarısı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan ancak aynı hastalıktan eşini kaybeden İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Tuba Bilgin, kontrollü normalleşme sürecinde kimsenin rehavete kapılmamasını istedi.
 14 Mart 2021 11:42
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Eşini koronadan kaybeden hemşireden 'rehavete kapılmayın' uyarısı

Tuba Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başlangıcından bu yana fedakarca görev yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Virüsün izini sürerek temaslıları tespit etmek için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Bilgin, titiz davranmalarına rağmen kendisi ve eğitimci eşinin de bu hastalığa yakalandığını belirtti.

Sürecin çok ağrılı ve sıkıntılı geçtiğini anlatan Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırgınlıkla hastalık kendisini gösterdi ve soğuk algınlığı gibi başladı. Daha sonra eşimin ateşi yükseldi. İki gün sonra test yaptırdık ve sonuçlar pozitif çıktı. Hastaneye alınıp test yapılmasıyla eşimin vefat etmesi 2 gün sürdü. O süreçte ben de çok kötüydüm, ateşim çıkmıştı. Halsizlik, bitkinlik ve sırt ağrısıyla birlikte seyreden bir tablo vardı. Çok kötü ve sancılı dönemler geçirdik. Eşimi kaybetmenin üzüntüsüyle psikolojik olarak tamamen yıkılmış durumdaydım. Hiçbir şey yiyip içemiyordum. İlaçlarımı alıp kendi tedavimi bile düzgün yapamıyordum. Yalnızdım, kimse yanımda yoktu. Halen toparlayamadım. Büyük bir kayıp oldu bizim için, hayatımız tamamen değişti."

- "Kendinizi korumazsanız sağlığınızı da sevdiklerinizi de kaybedersiniz"

Bilgin, vatandaşları kontrollü normalleşme sürecinde kurallara uymaları konusunda uyardı.

Bu süreçte hastalığa daha çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:

"Biraz esnekliği kaldıracak bir hastalık değil. Özellikle son günlerde baharın getirdiği rehavet bizi kandırmasın. Ansızın sevdiklerinizi alıp götürebilecek bir hastalık. Kalabalık alanlara kesinlikle girmeyelim. Rehavete kapılıp 'her şey normalle döndü' diye düşünülmesin. Sadece kontrollü olmak lazım. Eğer kendinizi korumazsanız kesinlikle hastalığa yakalanırsınız. Sağlığınızı kaybederseniz, sevdiklerinizi de kaybedersiniz. En azından belirli bir kesim aşılanana kadar bunlara dikkat etmemiz gerekiyor."

- "Ciddi nefes darlığı yaşadım"

İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Doktor Ünal Doğan da bel ve göğüs ağrıları şikayeti üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını ifade etti.

Test sonucunu beklerken, rahatsızlıklarına ateş ve nefes darlığının da eklendiğini anlatan Doğan, sonrasında sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Doğan, evde 10 günlük tedaviyle atlattığı hastalığın kendisini çok yıprattığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle nefes darlığının eklenmiş olması hayatımı çok zorlaştırdı. Uykudan uyandıran, günlük aktiviteleri kısıtlayan ciddi nefes darlığı yaşadım. Benim için en ağır olanı nefes darlığıydı. Özellikle uykudan nefes alamayacak kadar uyanmak ciddi anlamda beni yıprattı. Doğru ve zamanında bir tedaviyle bu hastalığı atlatmış oldum."

Kontrollü normalleşme süreciyle ilgili de uyarıda bulunan Doğan, "Rehavete kapılırsak kaybederiz. Aşı ve tedavilerin etkin olması vatandaşları rehavete sürüklememeli. Topluluk oluşturacak faaliyetlerden uzak durulmalı ve herkes kurallara uymalı." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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