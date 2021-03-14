İzlediği belgeselden etkilenerek gönüllü geldiği Şırnak'ta, 10 yıldır şifa dağıtıyor

İzlediği bir belgeselden etkilenerek gönüllü geldiği Şırnak'ta 10 yıldır görev yapan Dr. Hülya Özenç Ünal, zorluklara rağmen hastalara şifa dağıtmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aslen Burdurlu olan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 2011'de bitiren Ünal, kenti anlatan bir belgeselden etkilenerek ilk görev yeri için Şırnak'ı tercih etti.

Şırnak Devlet Hastanesinde 8 yıl acil serviste çalışan, 2 yıldır da evde sağlık hizmetleri kapsamında yaşlı ve yatalak hastalara hizmet veren Ünal, gelecek yıllarda da kentte hastalara şifa dağıtma umuduyla görevini sürdürüyor.

Ünal, AA muhabirine, 12 yıl önce izlediği bir belgeselden etkilendiğini, uzmanlık sınavını kazanmasına rağmen tercih yapmayarak Şırnak'a geldiğini anlattı.

Bugüne kadar kararından hiç pişmanlık duymadığını belirten Ünal, "10 yıllık süreçte terör örgütünün çukur saldırıları ve Kovid-19 salgını gibi zorlu günlerim oldu, ama bunlar beni yıldırmadı. Kente ve insanlara olan sevgimden dolayı her zorluğa göğüs gerdim." dedi.

Vatandaşların kendisine büyük bir sevgi gösterdiğini, bu nedenle kendisini Şırnaklı hissettiğini kaydeden Ünal, şöyle konuştu:

"2015-2016 yıllarında terör örgütü tarafından çukur saldırıları sonucunda kentte çok zorlu günler geçirdim. Hem çalışanlar ve vatandaşlar hem de güvenlik güçleri için çok zorlu bir süreçti. Sonunda halk ve güvenlik güçlerinin dayanışmasıyla bir başarı sağlandı. Şu anki huzur ortamı bunun eseri. Böyle de devam edecektir."

Bir yıldır tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık ekipleri olarak aylarca ailelerine hasret kaldıklarını dile getiren Ünal, salgınla mücadelede çok iyi bir mesafe kat ettiklerini söyledi.

Herkesin salgın tedbirlerine uymasını isteyen Ünal, şöyle devam etti:

"Hastanenin acil biriminde salgında pik yaşadık. Tüm sağlık ekipleri sınırların üstünde çalıştı. Anne ve babası koronavirüs olmasına rağmen çalışan, yakınlarını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Büyük bir oranda bunları atlattık. Kurallara kesinlikle uymalıyız."

Kentte çok anı biriktirdiğini de dile getiren Ünal, Şırnak'ta bulunmaktan ve hizmet etmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

- "Örnek gösterilecek bir hekimimiz"

Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Küçükerdoğan da Ünal'ın 10 yıldır özveriyle görev yaptığını söyledi.

Zorluklara rağmen Ünal'ın kentte hizmet vermeyi sürdürdüğünü anlatan Küçükerdoğan, "Hekimlik zor bir zanaat, bir de zorlu bir coğrafyada iseniz bu katlanıyor. Örnek gösterilecek bir hekimimiz, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.