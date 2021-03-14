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Ünlü armatörün karıştığı kaza baba oğlu hayattan kopardı: 2 ölü

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
 14 Mart 2021 12:20
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Ünlü armatörün karıştığı kaza baba oğlu hayattan kopardı: 2 ölü

Kaza, sabah 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin K.'nin kullandığı ve içerisinde 3 kişinin daha olduğu 34 BK 0999 plakalı BMW marka otomobil, içerisinde oğluyla birlikte olan Murat Yorulmaz'ın (56) kullandığı 06 AU 9903 plakalı Ford marka otomobille ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 AU 9903 plakalı otomobildeki Buğra Yorulmaz olay yerinde, sürücü babası Murat Yorulmaz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Refüje çıkan diğer araçtaki sürücü Metin K. kazayı yaralanmadan atlattı. Araçta yolcu bulunan Bilal K., Ömer T. ve Murat K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Araçların hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yoldaki fren izleriyse dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı
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