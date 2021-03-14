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Turistik ilçede 103 kişi hastaneye başvurdu, 'suları kaynatın' uyarısı geldi

Bartın'ın Amasra ilçesinde ishal ve mide bulantısı şikayetiyle 103 kişi, hastaneye başvurdu. Sudan numune alınırken, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır şebeke sularının kaynatılarak kullanılmasını istedi.
 14 Mart 2021 12:51
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Turistik ilçede 103 kişi hastaneye başvurdu, 'suları kaynatın' uyarısı geldi

6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesinde perşembe gününden beri 103 kişi ishal ve mide bulantısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu. Hastaneye başvuranların çoğunluğu, serum tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastane yetkilileri, durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, dün ilçeye suyun geldiği bölgeden ve su isale hattından numune alarak, laboratuvara gönderdi. İlçede mahallelerde bulunan çeşmeler de belediye ekipleri tarafından kapatıldı. Laboratuvar sonuçlarının yarın çıkacağı bildirildi.

'SUYU KAYNATARAK İÇİN'

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son birkaç gündür ilçemizde meydana gelen ishal vakalarındaki artışla ilgili ilçe halk sağlığı ve belediyemiz ekiplerince tüm su kaynaklarında gerekli kontroller yapılmaya başlanılmıştır. Konu ile ilgili net bir bulguya rastlanılana kadar özellikle mahallelerimizdeki çeşme sularımızın kullanırken kaynatılması büyük önem arz etmektedir" dedi.
DHA
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