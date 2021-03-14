Vaka sayısı düştü, hasta ve ağır hasta sayısı arttı
Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
|14 Mart 2021 19:37
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Sağlık Bakanlığı 14 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1.392 oldu, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 076'ya yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 852 olarak açıklandı.
Test sayısı 35 milyon 126 bin 003'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1.392 oldu.
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