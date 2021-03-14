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Ankara'da kaçak kazı operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Ankara'da mağarada define aramak için kaçak kazı yapan 10 zanlı Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla gözaltına alındı.
 14 Mart 2021 15:14
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Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlum Şehit Fırat Bulut Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Karakaya Mahallesi, Ova mevkisindeki mağaranın önünde bir kişinin gözcülük yaptığını gördü.

Bunun üzerine harekete geçip mağaraya operasyon düzenleyen polis, H.D, M.B, E.E, Ş.B, E.S, D.B, Ö.E, S.K, F.A. ve B.Ö'yü define ararken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin mağarayı yaklaşık 20 metre kazdığı tespit edildi, kazıda kullanılan hilti, jeneratör ve kazma ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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