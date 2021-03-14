Pilot kaydetti... Sahil güvenlik harekete geçti!
Marmara Denizi'nin Gemlik açıklarında, kimyasal maddelerin de olduğu ileri sürülen atık, su yüzeyinin kirlenmesine neden oldu. Sahil Güvenlik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan geminin bulunduğu bölge bir uçak pilotu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
|14 Mart 2021 15:21
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Marmara Denizi'nin Gemlik açıklarında, bir geminin pis su ile makine ve kazan dairesinden akan yağları depoladığı sintine bölgesinde biriken atığı denize boşalttığı iddia edildi. İçerisinde kimyasal maddelerin de olduğu ileri sürülen atık, su yüzeyinin kirlenmesine neden oldu.
Geminin sintine atığını denize boşalttığı anlar ise tek motorlu bir uçak pilotu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize bırakılan maddenin ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
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