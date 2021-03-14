Fındık istedi, kırık leblebi geldi! 114 bin lira ceza kesildi
Sosyal medya platformundan ürün sipariş eden tüketici fotoğraftaki ürünü satın alsa da kendisine başka ürün gelince şikayette bulundu. Ürünü gönderen şirkete 114 bin 326 lira ceza kesildi.
|14 Mart 2021 15:40
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Aldatıcı reklamlara karşı caydırıcı önlemler başladı. CNN Türk'ün haberine göre sosyal medya üzerinden fındık, fıstık siparişi veren tüketici evine gelen ürün kırık leblebiyle mısır ürünleri oldu. Aldatıldığını anlayan tüketici Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu.
Ticaret Bakanlığı konuyu Reklam Kurulu'na iletti. Reklam Kurulu sosyal medya hesabındaki içeriği inceledi. İnceleme sonucunda ürünü gönderen firmaya ilişkin pek çok olumsuz yorumun olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Reklam Kurulu 114 bin 326 lira ceza kesti. Cezanın yanında firmanın söz konusu reklamları için durdurma kararı verildi.
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