Munzur ve Pülümür Vadisi'nde piknik yapmak yasaklandı
Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde piknik yapmanın yasaklandığı bildirildi.
|14 Mart 2021 15:56
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür Vadisi'nde, tesisleşmenin olmadığı alanlarda piknik yapmanın ve mangal yakmanın yasaklandığı aktarıldı.
Açıklamada, "Bu alanlarda ekiplerimizce denetimlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır. Lütfen cezalardan sakınmak için değil, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için tedbirlere uyalım." ifadesine yer verildi.
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