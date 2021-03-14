5 ilin valisi Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

YOZGAT

Yozgat Valisi Ziya Polat'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozu uygulandı.

Yozgat Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden Polat, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra Vali Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını gönülden kutladığını belirtti.

Özellikle salgın döneminde fedakarca çalışan sağlık görevlilerinin, bazen çocuğundan evinden ayrı kaldığını belirten Polat, şöyle konuştu:

"Bizim de toplum olarak tedbirlere riayet etmemiz gerekiyor. Yozgat sarı riskli iller arasında ancak iki haftalık süreyi doldurduk. Bu hafta hangi kategoride olduğumuzu bakanlığımız açıklayacak. Hep söylüyoruz hangi renkte olursak olalım önemli olan tedbirlere uymak. Biz tedbire uyduğumuz sürece sarı, uyarsak mavi renge, uymazsak turuncu ve kırmızıya doğru ilerleriz. Tüm hemşehrilerimden alınan tüm tedbirlere uymalarını rica ediyorum. Umarım Yozgat mavi renge ulaşır ama tedbirlere uymazsak kırmızıya doğru yol alırız. Güç tedbirde."

Polat, kentte yaklaşık 60 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını sözlerine ekledi.

Daha sonra Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni ziyaret eden Polat, çağlık çalışanlarına karanfil verip, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

OSMANİYE

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Osmaniye Devlet Hastanesine giden Vali Yılmaz'a, görevli sağlık çalışanı tarafından CoronaVac aşısının ikinci dozu uygulandı.

Yılmaz, aşının salgınla mücadeledeki önemine değinerek, sırası gelen vatandaşların aşılarını ihmal etmeden yaptırmasını önerdi.

Vali Yılmaz, Kovid-19'la fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutladı.

TUNCELİ

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Kentte, Kovid-19 ile mücadele ve aşı çalışmaları, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, doktor, hemşire ve sağlık personelinin gayretleriyle devam ediyor.

Aşılama programı kapsamında, Vali Mehmet Ali Özkan da ikinci doz Kovid-19 aşısını olmak üzere İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile Tunceli Devlet Hastanesine geldi.

Buradaki Kovid-19 Aşı Polikliniği'nde görevli bir sağlık çalışanı tarafından Özkan ve beraberindekilere, CoronaVac aşısının ikinci dozu uygulandı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Kentte, Kovid-19 ile mücadele ve aşı çalışmaları, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, doktor, hemşire ve sağlık personelinin gayretleriyle devam ediyor.

Vali Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile geldiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş tarafından karşılandı.

Sağlıkçılarla bir süre sohbet eden Vali Erin ve beraberindekiler, daha sonra aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Vali Erin, daha sonra Doğuş ve Düz ile aşının ikinci dozunu yaptırdı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte aşılama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bölgede aşılama rakamlarının arttırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Erin, aşılamanın randevulu gerçekleştirildiğini, 65 yaş üstü vatandaşlara bu hizmeti 10 gündür evde de verdiklerini dile getirdi.

Vatandaşların aşılama süreciyle ilgili duyarlılık göstermesini ve sırası gelen herkesin aşısını yaptırmasını isteyen Erin, aşıdan daha etkili şeyin maske, mesafe ve temizlik olduğunu kaydetti.

Vali Erin, şöyle konuştu:

"Bütün vatandaşlarımızdan, kardeşlerimizden ricamız, mavi kategorideyiz evet, toplumsal hayatın daha serbest aktığı bir gruptayız ancak bunun her zaman değişebileceğini göz önünde bulundurarak kalabalık alanlardan kaçınmaları. Yoğunluk yaşanan yerlere zorunlu olmadıkça girmemeleri. Dışarı çıkmak durumunda kaldıklarında mutlaka maskelerini kullanmaları ve diğer hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Faaliyetleri kısmen serbestleştirilen esnafımızın da faaliyetlerinin sınırlandırıldığı bir döneme girmemek için de dikkatli olmalarını ve iş yerleri için Bilim Kurulunun belirlediği, İl Hıfzıssıhhada alınan kararları bire bir tatbik etmelerini rica ediyoruz."

Kentteki vaka sayılarında bir miktar artış yaşandığını dile getiren Erin, tüm sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

ADIYAMAN

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 28. Gününde ikinci doz aşısını yaptırdı.

Valilik Makamında 2. doz korona virüs aşısını yaptıran Vali Mahmut Çuhadar, "Daha sağlıklı ve daha güzel yarınlar için sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşı olmaları büyük önem arz etmektedir.

Salgınla mücadelede 1 yıldır gecesini gündüzüne katarak, büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.