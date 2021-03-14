50 kişinin testi pozitif çıktı, mahalleye giriş - çıkışlar kapatıldı
Kayseri'nin Tomarza İlçesine bağlı Pusatlı Mahallesinde korona virüs vakalarının artması nedeni ile mahalle 10 gün boyunca karantina altına alınarak giriş-çıkışlar tamamen kapatıldı.
|14 Mart 2021 16:27
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Tomarza İlçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 900 civarında nüfusu olan Pusatlı Mahallesinde yapılan testler sonucunda, 50 kişinin pozitif vaka görülmesi sebebiyle mahallenin dört bir yanında ana yollar ve tali yollar Tomarza Belediyesine ait iş makineleri yardımı ile toprak dökülerek kapatıldı. Tomarza İlçe Jandarma ekipleri ise mahallenin girişinde nöbet tutmaya başladı.
Ayrıca mahalle camisinin hoparlöründen anons edilerek vatandaşın evlerinden 10 gün boyunca çıkmamaları istenerek, çıkanlar hakkında ise adli ve idari para cezasının uygulanacağı duyuruldu.
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