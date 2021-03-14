HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı
|14 Mart 2021 16:34
|+Aa- Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Öztürk'ün Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ziyareti dolayısıyla Türkiye'deki bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği hatıra pulu bastırılmasıyla ilgili açıklamalarının bazı haber sitelerinde yayımlandığı anımsatıldı.
Burada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle Öztürk hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan soruşturma başlatıldığı bildirdi.
Berdan Öztürk ne demişti?
DTK olarak nerede olursa olsun haritamız bizim değerimizdir ve biz, her zaman Kürt ve Kürdistan halkının değerlerini koruduk. Korumaya da devam edeceğiz', 'Erbil'de basılan hatıra pulunun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, tüm Kürtlere aittir. Uzun bir süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adının Kürdistan olduğunu ifade ediyoruz. Bu yeni keşfedilen bir şey değil. Bizler 5 bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu çerçevede Papa'nın ziyareti için hazırlanan ve üzerinde Kürdistan haritası olan hatıra pulu, Kürdistan ve Mezopotamya coğrafyasının bir sembolüdür. Bugün Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Batı Kürdistan (Rojava) ve Doğu Kürdistan'da düşmanlıkları Kürt halkına yöneliktir. Kürt halkının değerlerine ve üzerinde yaşadığı coğrafyaya düşmanlık besliyorlar.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bu da Çin işi vurgun: Çin'den gelip dolandırdılar
14 Mart 2021 09:13
|Ankara Büyükşehir'de zimmet skandalı! 1 milyon liralık vurgun
14 Mart 2021 08:32
|Kız arkadaşını tüfekle öldüren zanlı ile ona yardım eden şüpheli tutuklandı
14 Mart 2021 06:28
|Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı
10 Mart 2021 17:42
|İki kardeşin ölü bulunduğu inşaatın sahibi tutuklandı
10 Mart 2021 16:34
|Kaldırım taşıyla dolandırıcılığın belgesi! 36 milyonluk vurgun
09 Mart 2021 23:17
|10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba tutuklandı
09 Mart 2021 18:38
|Emekli savcıyı 99 bin 750 lira dolandıran 2 kişiye dava
09 Mart 2021 13:50
|Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir tahliye edildi
08 Mart 2021 22:52
|Özcan Deniz'e eski eşi Feyza Aktan'ı 'yaralama' suçundan dava açıldı
08 Mart 2021 17:50