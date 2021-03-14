Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek
|14 Mart 2021 16:37
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan 'Başkent Kulusi' programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Otopark yönetmeliğiyle ilgili tüm görüşmelerin tamamlandığını belirten Bakan Kurum, "Otopark yönetmeliğiyle alakalı görüşmelerimizi yaptık. Ay sonu itibariyle yürürlüğe girecek. Bu çerçevede 80 metrekareye kadar 3 daireye bir otopark, 80-120 metrekare arası 2 daireye bir otopark, 120-180 metrekare arası her daireye bir otopark ve 180 metrekare üzeri de her bir daireye 2 otopark yapma zorunluluğu getiriyoruz.
BELEDİYELERE BÖLGE OTOPARKI ZORUNLULUĞU GELİYOR
İlçe belediyelerine bölge otoparkı yapma zorunluğu getiriyoruz. Eğer parselinde vatandaş otoparkını yapamıyorsa belediyeye bununla ilgili ücretini yatırıyor. İlçe belediyelerimizde 3 yıl içerisinde bölgelerinde bölge otoparklarını yapacaklar" dedi.
Bakan Kurum: AVM'lerdeki elektrik şarj istasyonlarına ayrılan oranı yüzde 10'a çıkarma zorunluluğu getiriyoruz.
ELEKTRİKLİ ARAÇ VE TOGG İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Elektrikli araçlar içinde önemli bir süreç yürüttüklerini de aktaran Kurum, "2023'e kadar 20 daireye bir tane, 2023'ten sonra da kapasitenin yüzde 5 oranında şarj istasyonlarına ayırma zorunluluğu getiriyoruz.AVM'lerde şu anda yüzde 5 olan elektrikli şarj istasyonlarına ayrılan oranı 2023'ten sonra yüzde 10'a çıkarma zorunluluğu getiriyoruz. Buna bir nevi yerli otomobilimiz TOGG'ye hazırlık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
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