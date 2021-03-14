Hayatını kaybeden mali müşavir ve eşi toprağa verildi
İzmir'in Bornova ilçesinde kaldıkları evin banyosunda şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi.
|14 Mart 2021 16:38
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Sevim-Volkan Atılgan çiftinin naaşları, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.
Çiftin cenazeleri helallik alınması için evlerinin bulunduğu Rafet Paşa Mahallesi'ne götürüldü.
Daha sonra cenazeler, Naldöken Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Volkan Atılgan'ın mali müşavir, eşi Sevim Atılgan'ın kuaförlük yaptığı, çiftin 3 yıl önce evlendiği belirtildi.
Bir süredir rahatsızlığı bulunan annesine refakat için Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak'taki evde kalan Volkan (36) ve eşi Sevim Atılgan (30), şofbenden sızan gazdan zehirlenmişti. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirlemişti.
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