2 ilde ekmeğe yapılan zam iptal edilmişti! Bu ilde ekmek 1 lira

Türkiye'de ve dünyada pandemi sürecinin uzaması nedeniyle Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatı doğrultusunda Halk Ekmek fiyatında indirim yapma kararı aldıklarını ifade eden Lemzi Çöplü, "Pandemi döneminde hem vatandaşlarımız hem de esnafımız büyük zorluklara göğüs geriyor. Çorum Belediyesi olarak bu zorlu süreçte her zaman hemşehrilerimizin yanında yer aldık, yer almaya da devam ediyoruz. Pandemi şartlarını da dikkate alarak 1 lira 15 kuruş olan Halk Ekmek fiyatını 1 TL'ye indirdik. Halk Ekmek satışında 15 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla güncel fiyat geçerli olacak. Halk Ekmek Fabrikamız, halkımıza sağlıklı ve uygun fiyattan ekmek sunmaya devam edecektir" diye konuştu.

Çorum'da 90 kuruşa satılan 200 gram Halk ekmek 10 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere gramajı 210 grama, fiyatı ise 1,15 TL'ye çıkarılmıştı.