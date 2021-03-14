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NASA yarışmasında Van Gölü sürprizi! Birincilik gelebilir

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronotların çektiği 20 dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görselinin de yer alması Van ve Bitlis'te sevinç yarattı.
 14 Mart 2021 17:17
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NASA yarışmasında Van Gölü sürprizi! Birincilik gelebilir

"Dünya Turnuvası" adlı çevrimiçi yarışmada, Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafı favoriler arasında yer aldı.

Van Gölü'nün, dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisinin de verildiği kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Van ve Bitlis'te yaşayanlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sevinçlerini dile getirip, fotoğrafın birinci seçilmesi için destek çağrısında bulundu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Gölü görselinin NASA'nın favorileri arasında yer almasının memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Yarışmanın yarın sona ereceğini belirten Bilmez, "Van Gölü'nün, dünyada bilinirliğinin artması için bu yarışma bir fırsat olmuştur. Van Gölü, yeryüzünün en güzel mekanlarından biridir. Tarihten bize miras kalmış. Bu değeri koruyarak yeni nesillere aktarmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu yarışma sayesinde inşallah Van Gölü konusundaki farkındalık da artmış olur. Hemşerilerimizden de bu yarışmaya ilgi duymalarını bekliyorum." diye konuştu.

NASA'nın yarışmasındaki fotoğraflar arasında, kırmızı rengiyle tanınan Bolivya'daki Colorado Gölü, Bahamalar'daki Andros Adaları üzerinde oluşan bulutlar, Japonya'nın ışıkları, güneybatı Rusya'daki devasa kanola tarlaları, Sina Yarımadası, ABD'deki Grand Kanyonu, Himalayar, Sahra Çölü üzerindeki bulutlar, 2015'deki Maysak Tayfunu'nun gözünün uzaydan görünüşü, Alaska'daki Clevlan Yanardağı'nın görüntüleri yer alıyor.

Yarışmada, NASA'nın resmi sitesi üzerinden "https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" oy kullanılabiliyor.
Anadolu Ajansı
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