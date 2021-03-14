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Babasının cenaze töreninde, kalp krizinden vefat etti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Faruk Kozar, yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden babası Yılmaz Kozar'ın, cenazesinde kalp krizi geçirdi. Cenazede ilk müdahalesi yapılan Faruk Kozar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
 14 Mart 2021 17:19
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Babasının cenaze töreninde, kalp krizinden vefat etti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz Kozar (75), yaşlılığa bağlı olarak yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Önceki gün Karaağaç Mezarlığı'nda gerçekleştirilen cenaze töreninde, defin esnasında babasının acısına dayanamayan Faruk Kozar (40), fenalaşarak yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kozara ilk müdahale cenazede bulunan bir doktor tarafından yapıldı. Kozar, olay yerine çağrılan ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki çocuk babası Kozar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozar, babasından bir gün sonra kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

DHA
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