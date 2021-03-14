SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi
Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha başarılı şekilde uzaya fırlattı.
|14 Mart 2021 17:47
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Uzay şirketi SpaceX, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.
Starlink projesi, dünyanın herhangi bir noktasındaki uzak bölgelere hızlı ve ucuz internet sağlamak için bin 440 adet uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor.
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