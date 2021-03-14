Yenikapı Sahili kısıtlamaya rağmen doldu taştı
Fatih'te, havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Yenikapı Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşların maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, bazı vatandaşlar da sahilde mangal yaktı.
|14 Mart 2021 18:28
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