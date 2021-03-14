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Diyanet'ten algı operasyonlarını sürdüren Sözcü'ye sert tepki

Sözcü Gazetesi'nin daha önce yalanlanan haberini yeniden yayınlaması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca, haber yeniden yalanlandı, iyi niyet taşımayan, okuyucuya karşı sorumlulukları ihlal eden ve habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu tutumun kamuoyunun vicdanına havale edildiği ifade edildi
 14 Mart 2021 18:48
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Diyanet'ten algı operasyonlarını sürdüren Sözcü'ye sert tepki

Sözcü Gazetesi'nin bugünkü nüshasında yer alan, "Diyanet 5 yıldızlı otelde toplantı yaptı" başlıklı bir haberle ilgili aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

Söz konusu haberdeki bilgiler, 24 Şubat 2020 tarihinde yine aynı gazetede, "5 Yıldızlı Diyanet" başlığıyla yayınlanmış, haberin ardından 25 Şubat 2020 tarihinde Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili bir basın açıklaması yapılarak haberde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

Maalesef aynı gazete bugün de daha önce yayınladığı haberdeki bilgileri yeni gibi sunarak algı operasyonu yapmaya çalışmıştır.

Diğer taraftan 2020 yılının Mart ayından itibaren pandemi süreci nedeniyle Başkanlığımızca yapılan eğitimler, çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

İyi niyet taşımayan, okuyucuya karşı sorumlulukları ihlal eden ve habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu tutumu kamuoyunun vicdanına havale ederek daha önce yaptığımız açıklamada yer alan ilgili bölümleri yeniden paylaşıyoruz.

"Başkanlığımız stratejik plan çerçevesinde personelimizin yeni gelişmelere intibakları, dini ve sosyal alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki yeterliklerinin artırılması, kurum aidiyetlerinin güçlendirilmesi, din hizmetlerinde daha etkin ve verimli olabilmelerinin sağlanması ve din istismarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla farklı alanlara yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bu eğitimlere 81 şehrimizden personellerimiz katılmaktadır.

Başkanlığımızca yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri, öncelikli olarak eğitim merkezlerimizde yürütülmektedir. 2019 yılının son çeyreğinden itibaren 4/B Sözleşmeli Personelimiz, eğitim merkezlerimizde Mesleğe Hazırlık Eğitimleri'ne alınmıştır. Bu nedenle yoğun katılımlı kısa süreli seminer programları ile mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bazı hizmet içi eğitimler, eğitim merkezleri dışında, eğitim salonlarıyla birlikte konaklama imkanı olan, sezon dışında uygun şartlardaki mekanlar tercih edilmektedir. Zira Başkanlığımızın kampüsü içerisinde bu eğitimler için konaklama imkanı bulunmamaktadır.

Ayrıca söz konusu eğitimler, ilgili kanun ve kurallar çerçevesinde tamamen harcırah bütçesiyle ve mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir."

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Memurlar.Net
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