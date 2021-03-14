Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
5 gündür haber alınamayan avukattan acı haber
KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 gündür kendisinden haber alınamayan avukat, ofisinde ölü bulundu.
|14 Mart 2021 18:53
|+Aa- Yazdır
Olay, İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. İddialara göre; kendisinden beş gündür haber alınamayan Avukat Ersin Dere, Sefaköy'de bulunan ofisinde ölü olarak bulundu.
Sabah'ın haberine göre, adrese giren ve cesetle karşılaşan polisler yapılan ilk incelemeler neticesinde olayın "Şüpheli Ölüm" olduğunu değerlendirdi. Ekipler, olayla alakalı soruşturma açarak geniş çaplı inceleme başlattı.
Olay Yeri İnceleme Polisleri, Avukat Ersin Dere'nin ofisinde incelemelerini sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uyuşturucu kullanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
14 Mart 2021 18:58
|Ordu'da 112 Acil Servis ekiplerine saldırı
14 Mart 2021 18:11
|Ankara'da kaçak kazı operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
14 Mart 2021 15:14
|Ünlü armatörün karıştığı kazada baba hastanede hayata tutundu, oğlu öldü
14 Mart 2021 14:57
|HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayan alkollü saldırganlar dehşet saçtı
14 Mart 2021 14:04
|İstanbul polisinin peşinde olduğu 'Çift Teker' çetesi çökertildi
14 Mart 2021 10:49
|Parmakları ısırılan Acil Tıp Teknisyeni Büşranur: Ucuz atlattım
14 Mart 2021 09:45
|Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
14 Mart 2021 06:16
|Beyoğlu'nda, bir kadın bekçilere biber gazı sıktı
14 Mart 2021 00:29
|Sağlık çalışanı feci kazada hayatını kaybetti
13 Mart 2021 23:48