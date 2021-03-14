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5 gündür haber alınamayan avukattan acı haber

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 gündür kendisinden haber alınamayan avukat, ofisinde ölü bulundu.
 14 Mart 2021 18:53
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5 gündür haber alınamayan avukattan acı haber

Olay, İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. İddialara göre; kendisinden beş gündür haber alınamayan Avukat Ersin Dere, Sefaköy'de bulunan ofisinde ölü olarak bulundu.

Sabah'ın haberine göre, adrese giren ve cesetle karşılaşan polisler yapılan ilk incelemeler neticesinde olayın "Şüpheli Ölüm" olduğunu değerlendirdi. Ekipler, olayla alakalı soruşturma açarak geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay Yeri İnceleme Polisleri, Avukat Ersin Dere'nin ofisinde incelemelerini sürdürüyor.
Sabah
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